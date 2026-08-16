ड्रग्स माफिया वीरेंद्र बसोया का वैश्विक नेटवर्क खंगाल रही भारतीय एजेंसियां, कई राज्यों में फैला था सिंडिकेट

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहकर भारत समेत कई देशों में कोकेन के अलावा थाईलैंड का गांजा और मेफेड्रोन जैसी ड्रग्स सप्लाई करने वाले कुख्यात ड्रग्स माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया उर्फ वीरू की गिरफ्तारी से भारतीय एजेंसियां अब देश-विदेश में फैले इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई हैं।

एनसीबी की मुंबई जोनल टीम के बाद स्पेशल सेल भी बसोया को दिल्ली लाकर अपने केस में गिरफ्तार करके पूछताछ करेगी। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि बसोया की गिरफ्तारी से देश में कोकेन की सप्लाई पर काफी हद तक अंकुश लगेगा।

भारी मात्रा में कोकेन और थाईलैंड का गांजा बरामद स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पहले दिल्ली व मुंबई समेत देश के कुछ बड़े शहरों में हर साल कोकेन की बरामदगी अधिक होती थी, लेकिन 2024 में बसोसा सिंडिकेट के कई बड़े तस्करों को दिल्ली व मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने व उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में कोकेन, थाईलैंड का गांजा व मेफेड्रोन आदि बरामद कर लेने से बसोया सिंडिकेट की कमर ही टूट गई।

6.691 किलो कोकेन बरामद इसके बाद कोकेन की सप्लाई काफी कम हो गई। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इसका परिणाम यह हुआ कि 2025 में दिल्ली पुलिस पूरे साल भर में 12.649 किलो कोकेन ही बरामद कर पाई। 2026 में दिल्ली पुलिस ने जनवरी से जून तक 6.691 किलो कोकेन बरामद की है। पुलिस का दावा है कि 2024 से पहले बरामदगी की मात्रा काफी अधिक होती थी।

एनसीबी के अधिकारी का कहना है कि शुद्ध कोकेन काफी महंगी होती है, जिसे भारत में कोकेन के आदी लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए बसोया सिंडिकेट भारत में शुद्ध् कोकेन के बजाए मिलावटी कोकेन सप्लाई करता था। बसोया ने जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ बनाई और कोकेन जैसी महंगी ड्रग्स के काले धंधे से बेशुमार पैसे कमाया तब उसने अपने दोनों बेटों को भी इस धंधे में शामिल कर लिया। तमाम एजेंसियों हैरान अक्टूबर 2024 में केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर स्पेशल सेल ने जब बसोया सिंडिकेट के तुषार गोयल समेत 15 से गुर्गों को गिरफ्तार किया तब उनसे पूछताछ में जो पता चला उसने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समेत तमाम एजेंसियों को हैरान कर दिया था।

जांच में पता चला था कि यह सिंडिकेट दिल्ली व मुंबई ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत तमाम बड़े शहरों में कोकेन सप्लाई करता है। इसका नेटवर्क भारत के अलावा यूके, यूएई , मलेशिया, थाईलैंड और पाकिस्तान आदि देशों में फैला हुआ पाया गया।

यह सिंडिकेट लाजिस्टिक्स कंपनियों, फूड, स्नैक्स पैकेट (जैसे नमकीन के पैकेट) और स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर्स का इस्तेमाल करके ड्रग्स की बड़ी खेप भारत और विदेश में सप्लाई करवाता था। ड्रग्स तस्करों में बसोया की थी गहरी पैठ एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि कोकेन मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के एंडिस पर्वतमाला वाले देशों में उगाई और निर्मित की जाती है। यह जिस कोका नाम के पौधे की पत्तियों से तैयार होती है, वह प्राकृतिक रूप से इन्हीं क्षेत्रों की जलवायु और ऊंचाई पर पनपता है।