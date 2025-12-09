दिल्ली की अबुल फजल रोड पर भरा पानी, तीन लाख से ज्यादा लोग हो रहे परेशान

मुहम्मद रईस, दक्षिणी दिल्ली। ओखला विधानसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं का लगभग आधा हिस्सा शाहीनबाग और अबुल फजल एन्क्लेव में ही है। तीन बार से यहां आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। दिल्ली में दो बार सरकार भी रही, पर लगभग तीन लाख की आबादी वाला क्षेत्र बुनियादी नागरिक सुविधाओं तक के लिए आज भी तरस रहा है।

साफ-सफाई हो साफ पानी, यहां के लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है। अब तो चलने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। गलियों से लेकर सड़क तक सीवर के पानी में डूबे हैं। ताजा मामला अबुल फजल एन्क्लेव रोड है।

एक सप्ताह से सड़क नाले के पानी में डूबी हुए है। बच्चे इसी से होकर स्कूल जाने के मजबूर हैं। सड़क पर बने गड्ढों की वजह से ई-रिक्शा की सवारी भी खतरनाक साबित हो रही है। गंदे पानी में गिरकर लोग चोटिल भी हो रहे हैं। स्थानीय पार्षद अरीबा खान के मुताबिक क्षेत्र विकास के कार्यों को लेकर एमसीडी का व्यवहार सौतेला है। अनधिकृत क्षेत्र बताकर हर काम को रोक दिया जा रहा है।

स्थानीय निवासियों के मुताबिक जसोला गांव से ट्रीट होकर आने वाले साफ पानी को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के नाले से जोड़ते हुए आगरा कैनाल के जरिए यमुना तक पहुंचाया जाना है। इसके लिए शाहीनबाग से आगरा कैनाल तक अलग से नाला बनना था। आरोप है कि अलग से नाला तो बना नहीं, उल्टे जसोला के पानी को सिंचाई विभाग के ड्रेन से जोड़ दिया गया।

दूसरी ओर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हिस्से का काम चलने से सिंचाई विभाग का नाला कई जगहों पर कचरे से अटा पड़ा है। शाहीनबाग थाने के पास ही जसोला नाले, सिंचाई विभाग के ड्रेन और अबुल फजल की ओर से आ रहने नाले का जंक्शन प्वाइंट है। जसोला गांव ऊंचाई पर है और शहीनबाग व अबुल फजल नीचे है।