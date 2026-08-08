प्रोफेसर डॉ. संजीव सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी, जम्मू एवं कश्मीर में AIIMS विजयपुर के कार्यकारी निदेशक बने  

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एम्स मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डाॅ. संजीव सिन्हा को जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में स्थित एम्स विजयपुर का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से सात अगस्त को जारी आदेश में इसकी जानकारी दी गई है।

डाॅ. संजीव सिन्हा की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई है। वह कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। 70 वर्ष की आयु पूरी होने या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले होगा, उसी के अनुसार उनका कार्यकाल समाप्त होगा।

डाॅ. सिन्हा के पास चिकित्सा शिक्षा, मरीजों के उपचार व विभागीय प्रशासन का अनुभव है। उनकी प्रतिनियुक्ति के बाद एम्स दिल्ली के मेडिसिन विभाग में उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाएगा। एम्स के नए निदेशक की प्रतीक्षा बढ़ी एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक की नियुक्ति का इंतजार बढ़ गया है। निदेशक पद के लिए आवेदन प्रक्रिया दो अगस्त को पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक नए निदेशक के नाम की घोषणा नहीं हुई है। एम्स ने जून में निदेशक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।