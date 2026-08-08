भारत में 48% डॉक्टर कर रहे AI का इस्तेमाल, क्लीनिकल की तुलना में सामान्य टूल ज्यादा लोकप्रिय

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। उपचार से पहले बीमारी से जुड़ी जानकारी जुटानी हो, मेडिकल जर्नल और शोध पत्र देखने हों, मरीज के लिए क्लीनिकल नोट तैयार करना हो या दवाओं से संबंधित जानकारी हासिल करनी हो, इन दिनों चिकित्सक तेजी से एआइ का सहारा ले रहे हैं।

चिंता यह है कि बड़ी संख्या में चिकित्सक ऐसे सामान्य एआइ टूल का उपयोग कर रहे हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र के लिए विकसित ही नहीं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एआइ का उपयोग भविष्य की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए सामान्य एआइ के बजाय चिकित्सा क्षेत्र के लिए विकसित प्रमाणित एआइ प्लेटफार्म (क्लीनिकल एआइ) का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य एआइ से मिली जानकारी पर पूरी तरह भरोसा करना मरीजों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

यह स्थिति स्वास्थ्य सूचना और वैज्ञानिक प्रकाशन क्षेत्र की वैश्विक कंपनी एल्सेवियर की हाल ही में जारी 'क्लिनिशियन आफ द फ्यूचर 2026' रिपोर्ट में सामने आई है। 48 प्रतिशत चिकित्सक कर रहे एआई का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में एआइ के बढ़ते उपयोग, चिकित्सकों की बदलती कार्यप्रणाली और भविष्य की जरूरतों का आकलन करने के लिए तैयार इस रिपोर्ट में भारत सहित 118 देशों के 2757 चिकित्सकों और स्वास्थ्य पेशेवरों से राय ली गई। इनमें भारत के 538 डाक्टर भी शामिल थे।

'क्लिनिशियन आफ द फ्यूचर 2026' रिपोर्ट के अनुसार भारत के 48 प्रतिशत चिकित्सक एआइ का उपयोग कर रहे हैं। इसमें से 54 प्रतिशत सामान्य एआइ टूल और 26 प्रतिशत चिकित्सा क्षेत्र के लिए विकसित विशेष क्लीनिकल एआइ प्लेटफार्म का उपयोग करते हैं। कई चिकित्सक दोनों तरह के एआइ टूल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन आंकड़ों को जोड़कर नहीं देखा जा सकता।

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सामान्य एआइ टूल का उपयोग अधिक होने की वजह इसकी आसान उपलब्धता, कम लागत और सरल उपयोग है। अधिकतर सामान्य एआइ टूल निश्शुल्क या कम शुल्क पर उपलब्ध हैं और इनके लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। इसके विपरीत चिकित्सा क्षेत्र के लिए विकसित विशेष क्लीनिकल एआइ प्लेटफार्म प्रमाणित मेडिकल जर्नल, वैज्ञानिक शोध पत्र, क्लीनिकल गाइडलाइन और विश्वसनीय मेडिकल डाटाबेस पर आधारित होते हैं। इनके उपयोग के लिए संस्थागत सदस्यता, लाइसेंस और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इनका उपयोग अपेक्षाकृत कम है।