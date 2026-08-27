दिल्ली जल बोर्ड STP टेंडर घोटाला में नया मोड़, Ex CEO उदित प्रकाश राय और नागेंद्र यादव की पेशी की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एसटीपी टेंडर घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने अदालत में एक आवेदन दायर कर पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय और नागेंद्र यादव की पेशी की मांग की है। एसीबी ने पंकज वर्मा की न्यायिक हिरासत की भी मांग की है। पंकज वर्मा को दो दिन की पुलिस हिरासत के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत इस मामले में दोपहर 2:15 बजे अपना आदेश पारित करेगी।