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DGCA बदलेगा पायलटों के डोप टेस्ट के नियम, 25% तक बढ़ेगी जांच; Hybrid मॉडल से 15 मिनट में रिजल्ट

By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:36 PM (GMT+05:30)

डीजीसीए विमानन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नशीले पदार्थों की जांच के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। पायलट फेडरेशन ने रैंडम जांच का दायरा 25% करने और यूरिन के बजाय ओरल-फ्लुइड टेस्ट का हाइब्रिड मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है।

डीजीजीए डोप टेस्ट के नियम बदलेगा। फोटो: एआई जनरेटेड

डीजीजीए डोप टेस्ट के नियम बदलेगा। फोटो: एआई जनरेटेड

HighLights

  1. रैंडम जांच का दायरा 10 से 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

  2. यूरिन के बजाय ओरल-फ्लुइड टेस्ट का हाइब्रिड मॉडल सुझाया

  3. पायलटों के लिए निष्पक्ष मेडिकल रिव्यू प्रक्रिया की मांग

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र और उड़ानों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) नशीले पदार्थों (साइकोएक्टिव सबस्टांस) की जांच से जुड़े अपने मौजूदा नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी करने का मन बना रहा है।

नियमों में संशोधन की इस सुगबुगाहट के बीच देश के पायलट एसोसिएशन और प्रतिनिधि संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआइपी) ने डीजीसीए को एक विस्तृत प्रस्ताव और तुलनात्मक अध्ययन सौंपा है।

ताकि नए नियमों को अधिक सटीक और व्यावहारिक बनाया जा सके। हाल ही में एअर इंडिया द्वारा अपने लगभग 5,000 पायलटों के लिए अनिवार्य वन-टाइम डोप टेस्ट लागू करने के कदम के बाद इस नियमन प्रक्रिया ने और जोर पकड़ लिया है।

रैंडम जांच का दायरा 10 से बढ़कर हो 25 प्रतिशत

फेडरेशन के अध्यक्ष कैप्टन एसएस रंधावा ने बताया कि एफआईपी ने जो प्रस्ताव भेजे हैं उसके तहत वार्षिक रैंडम जांच के मौजूदा 10 प्रतिशत के दायरे को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही यूरिन के स्थान पर ओरल-फ्लुइड परीक्षण का हाइब्रिड माडल लागू करने का सुझाव दिया गया है। वर्तमान में केवल यूरिन सैंपल के आधार पर जांच होती है, जिसमें नमूना एकत्र करने में औसतन 45 मिनट लगते हैं।

वहीं, ओरल- फ्लुइड का सैंपल महज 15 मिनट में आसानी से लिया जा सकता है। इस जांच में पिछले करीब 10 दिनों के भीतर किए गए नशे का तत्काल पता चलेगा। फेडरेशन का मानना है कि इससे कम से कम तत्काल जिस पायलट के नतीजे मिले हैं, उसे ड्यूटी से रोका जा सकेगा।

केवल परिणाम संदिग्ध (नाॅन-नेगेटिव) आने की स्थिति में ही विस्तृत लैब पुष्टि और चिकित्सकीय समीक्षा के लिए यूरिन टेस्ट का सहारा लिया जाएगा। फेडरेशन के अनुसार, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और यूएई जैसे वैश्विक विमानन नियामक भी अपने सुरक्षा मानकों में ओरल-फ्लुइड स्क्रीनिंग के इस तरह के हाइब्रिड माडल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं।

पायलटों के हित में निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग

नियमों को सख्त बनाने के साथ-साथ पायलटों के हित में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग भी उठ रही है। फेडरेशन ने पायलटों को ओटीसी दवाइयों, सिरप और सप्लीमेंट्स के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया है।

यदि किसी पायलट का टेस्ट किसी वैध दवा के कारण पाॅजिटिव आता है, तो सीधे अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय एक गोपनीय मेडिकल रिव्यू ऑफिसर द्वारा समीक्षित और निष्पक्ष डाॅक्टर की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया गया है।

ऐसे होंगे बदलाव

  • डीजीसीए यदि डोप टेस्ट को लेकर अपने मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करने को तैयार होता है इसके लिए डीजीसीए के सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर सबसे पहले 30 दिनों के सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।
  • डीजीसीए की विशेषज्ञ समिति प्राप्त सुझावों, नई तकनीक की सटीकता और कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगी, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुमोदन से अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
  • समय-सीमा की बात करें तो रैंडम जांच का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रशासनिक फैसला 3 से 6 महीने के भीतर लागू किया जा सकता है।
  • फ्ल्यूड परीक्षण की नई प्रणाली को उपकरणों के मानकीकरण, लैब मान्यता और 12 महीने के ट्रायल के कारण आधिकारिक रूप से पूरी तरह लागू होने में 15 से 18 महीने (लगभग 1.5 साल) का समय लग सकता है।

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