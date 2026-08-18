DGCA बदलेगा पायलटों के डोप टेस्ट के नियम, 25% तक बढ़ेगी जांच; Hybrid मॉडल से 15 मिनट में रिजल्ट

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र और उड़ानों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) नशीले पदार्थों (साइकोएक्टिव सबस्टांस) की जांच से जुड़े अपने मौजूदा नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी करने का मन बना रहा है।

नियमों में संशोधन की इस सुगबुगाहट के बीच देश के पायलट एसोसिएशन और प्रतिनिधि संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआइपी) ने डीजीसीए को एक विस्तृत प्रस्ताव और तुलनात्मक अध्ययन सौंपा है। ताकि नए नियमों को अधिक सटीक और व्यावहारिक बनाया जा सके। हाल ही में एअर इंडिया द्वारा अपने लगभग 5,000 पायलटों के लिए अनिवार्य वन-टाइम डोप टेस्ट लागू करने के कदम के बाद इस नियमन प्रक्रिया ने और जोर पकड़ लिया है।

रैंडम जांच का दायरा 10 से बढ़कर हो 25 प्रतिशत फेडरेशन के अध्यक्ष कैप्टन एसएस रंधावा ने बताया कि एफआईपी ने जो प्रस्ताव भेजे हैं उसके तहत वार्षिक रैंडम जांच के मौजूदा 10 प्रतिशत के दायरे को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही यूरिन के स्थान पर ओरल-फ्लुइड परीक्षण का हाइब्रिड माडल लागू करने का सुझाव दिया गया है। वर्तमान में केवल यूरिन सैंपल के आधार पर जांच होती है, जिसमें नमूना एकत्र करने में औसतन 45 मिनट लगते हैं।

वहीं, ओरल- फ्लुइड का सैंपल महज 15 मिनट में आसानी से लिया जा सकता है। इस जांच में पिछले करीब 10 दिनों के भीतर किए गए नशे का तत्काल पता चलेगा। फेडरेशन का मानना है कि इससे कम से कम तत्काल जिस पायलट के नतीजे मिले हैं, उसे ड्यूटी से रोका जा सकेगा।

केवल परिणाम संदिग्ध (नाॅन-नेगेटिव) आने की स्थिति में ही विस्तृत लैब पुष्टि और चिकित्सकीय समीक्षा के लिए यूरिन टेस्ट का सहारा लिया जाएगा। फेडरेशन के अनुसार, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और यूएई जैसे वैश्विक विमानन नियामक भी अपने सुरक्षा मानकों में ओरल-फ्लुइड स्क्रीनिंग के इस तरह के हाइब्रिड माडल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं।

पायलटों के हित में निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग नियमों को सख्त बनाने के साथ-साथ पायलटों के हित में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग भी उठ रही है। फेडरेशन ने पायलटों को ओटीसी दवाइयों, सिरप और सप्लीमेंट्स के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया है।