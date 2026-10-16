न बैरिकेड, न मेट्रो बंद... फिर भी फ्लॉप रहा CJP का 'तिरंगा मार्च; इनर सर्किल में ही सिमटे प्रदर्शनकारी 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार काकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ सका।

शुक्रवार को ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के आह्वान के बीच CJP प्रमुख अभिजीत दीपके को पुलिस ने मार्च से पहले ही हिरासत में ले लिया, जबकि कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में जुटे 200 से 250 युवाओं को पुलिस ने वहीं सीमित कर दिया।

मार्च से पहले ही हिरासत में लिए गए अभिजीत दीपके CJP ने शुक्रवार को ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च का आह्वान किया था। मार्च शुरू होने से पहले ही पुलिस ने CJP प्रमुख अभिजीत दीपके को एनसीपी (शरद पवार गुट) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गावंडे के झंडेवालान स्थित घर से हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने सुबह ही अनीश गावंडे के घर पहुंचकर अभिजीत दीपके को नोटिस दिया। इसके बाद उन्हें वहीं एक तरह से नजरबंद कर दिया गया। शाम को जब वह प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

200-250 युवा पहुंचे, इनर सर्किल से नहीं निकलने दिया दीपके की हिरासत के बाद कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में करीब 200 से 250 युवा जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें इनर सर्किल से बाहर नहीं जाने दिया।

इस दौरान आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तिरंगा मार्च के आह्वान को देखते हुए एनडीएमसी ने सेंट्रल पार्क को पहले ही बंद कर दिया था। प्रदर्शनकारियों में यूट्यूबर भी शामिल थे, जो रील के जरिये लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारी इनर सर्किल में ही चक्कर लगाते रहे। भीड़ नहीं बढ़ने पर उनका मनोबल भी कम होता गया और अंधेरा छंटते ही प्रदर्शनकारियों की संख्या घटने लगी।