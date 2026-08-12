दिल्ली में डेंगू के स्ट्रेन-2 का खतरा बढ़ा, एमसीडी पर आंकड़े छिपाने का आरोप
दिल्ली में इस बार डेंगू का स्ट्रेन-2 अधिक प्रभावी और खतरनाक है, जिससे मरीजों की संख्या बढ़ने और मृत्यु दर में वृद्धि का खतरा है। स्वास्थ्य मंत्री और ए ...और पढ़ें
HighLights
इस बार डेंगू का स्ट्रेन-2 अधिक प्रभावी और खतरनाक है।
स्वास्थ्य मंत्री और एमसीडी की रिपोर्ट में आंकड़ों का अंतर।
बचाव के लिए घर और कार्यस्थल पर सफाई आवश्यक।
निहाल सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में मच्छरजनित बीमारियों को लेकर इस वर्ष ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बार डेंगू का स्ट्रेन-2 ज्यादा प्रभावी है। डेंगू के चार प्रकारों में से डेनवी टाइप-2 (डेंगू का स्ट्रेन-2) ही सबसे खतरनाक होता है।
इसमें उन लोगों के लिए ज्यादा खतरा रहता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या फिर उन्हें पूर्व में किसी अन्य प्रकार का डेंगू हुआ है। ऐसा होने पर यह जानलेवा हो सकता है।
इससे बचाव के लिए अपने घर और कार्यस्थल पर साफ-सफाई रखना जरूरी है। खासतौर पर अगस्त से लेकर अक्टूबर तक ज्यादा मरीज इन बीमारियों की चपेट में आते हैं। इसलिए नागरिकों को सतर्क होने की जरूरत है।
दिल्ली की बात करें तो स्ट्रेन-2 जब सबसे ज्यादा पाया जाता है, तब-तब मरीजों की संख्या बढ़ती है। रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में जब स्ट्रेन-2 सर्वाधिक मरीजों में मिला था, तो उस वर्ष डेंगू के 15 हजार से अधिक मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हुई थी और 60 लोगों की मौत भी हो गई थी।
इसी प्रकार 2021 में भी 9,643 मरीज थे और 23 मरीजों की मौत डेंगू से हुई थी। 2023 में भी डेंगू के स्ट्रेन-2 के मरीज सर्वाधिक थे और 19 मरीजों की मृत्यु हुई थी। यानी स्ट्रेन-2 के प्रमुख होने के कारण मरीजों की संख्या भी बढ़ती है और मरीजों की मृत्यु की संख्या भी बढ़ती है।
तो क्या आंकड़े छिपा रही है एमसीडी?
दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डा. पंकज सिंह ने पिछले सप्ताह ही अपने एक बयान में डेंगू के दिल्ली में मरीजों की संख्या 1,179 बताई थी, जबकि एमसीडी की रिपोर्ट में आंकड़े 230 हैं। यानी मंत्री को अलग-अलग रिपोर्ट एमसीडी दे रही है, जबकि सरकार को अलग रिपोर्ट दी जा रही है।
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इसकी वजह अपनी कमियों को छिपाना माना जा रहा है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए और लापरवाही उजागर न हो, इसके लिए डेंगू-मलेरिया की रिपोर्ट, जो सार्वजनिक की जाती थी, वह भी अब दिल्ली नगर निगम ने जारी करना बंद कर दिया है।
हालांकि, सूत्रों से दैनिक जागरण को मिली रिपोर्ट के अनुसार डेंगू के 230 मरीज, चिकनगुनिया के 16 और मलेरिया के 71 मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री के बयान और एमसीडी की रिपोर्ट के आंकड़ों में अंतर पर एमसीडी के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है।
इन बातों का रखेंगे ध्यान तो बीमार होने की संभावना हो जाएगी कम-
- घर में सजावटी पौधों के गमलों में पानी तीन से चार दिन में बदलते रहें।
- कूलर को साफ रखें और उसका पानी भी तीन से चार दिन में बदलते रहें।
- छत पर टूटे हुए कप-प्लेट, खुले डिब्बे, गमले आदि में पानी जमा न होने दें।
- पानी की टंकी को ढककर रखें।
- पानी के कंटेनर में पानी इकट्ठा रखें तो उसे ढककर रखें, नहीं तो चार दिन में उसे खाली करते रहें।
- विंडो एसी से पानी निकलता है तो वह किसी बर्तन या छत पर इकट्ठा न हो, ऐसी व्यवस्था रखें।
- पूरी बांह के कपड़े पहनकर रखें। पार्क में जाएं तो पूरी बांह के कपड़ों के साथ जूते और मोजे पहनें तथा पैरों तक शरीर को ढककर रखें।
डेंगू के प्रकार और सामान्य लक्षण
|डेंगू का प्रकार
|सामान्य लक्षण
|विशेष बात
|डेनवी-1
|तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर/जोड़ों में दर्द, कमजोरी, चकत्ते
|आमतौर पर अन्य प्रकारों जैसे ही लक्षण
|डेनवी-2
|तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, उल्टी, चकत्ते, कमजोरी
|कुछ परिस्थितियों में गंभीर डेंगू का जोखिम अधिक हो सकता है
|डेनवी-3
|तेज बुखार, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, सिरदर्द, चकत्ते, मतली
|दोबारा संक्रमण में गंभीर बीमारी का जोखिम बढ़ सकता है
|डेनवी-4
|बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, मतली/उल्टी, चकत्ते
|लक्षण दूसरे सीरोटाइप से अलग पहचानने योग्य नहीं
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प्रवेश वाही, महापौर, दिल्ली