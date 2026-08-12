दिल्ली में डेंगू के स्ट्रेन-2 का खतरा बढ़ा, एमसीडी पर आंकड़े छिपाने का आरोप

निहाल सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में मच्छरजनित बीमारियों को लेकर इस वर्ष ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बार डेंगू का स्ट्रेन-2 ज्यादा प्रभावी है। डेंगू के चार प्रकारों में से डेनवी टाइप-2 (डेंगू का स्ट्रेन-2) ही सबसे खतरनाक होता है।

इसमें उन लोगों के लिए ज्यादा खतरा रहता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या फिर उन्हें पूर्व में किसी अन्य प्रकार का डेंगू हुआ है। ऐसा होने पर यह जानलेवा हो सकता है। इससे बचाव के लिए अपने घर और कार्यस्थल पर साफ-सफाई रखना जरूरी है। खासतौर पर अगस्त से लेकर अक्टूबर तक ज्यादा मरीज इन बीमारियों की चपेट में आते हैं। इसलिए नागरिकों को सतर्क होने की जरूरत है। दिल्ली की बात करें तो स्ट्रेन-2 जब सबसे ज्यादा पाया जाता है, तब-तब मरीजों की संख्या बढ़ती है। रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में जब स्ट्रेन-2 सर्वाधिक मरीजों में मिला था, तो उस वर्ष डेंगू के 15 हजार से अधिक मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हुई थी और 60 लोगों की मौत भी हो गई थी।

इसी प्रकार 2021 में भी 9,643 मरीज थे और 23 मरीजों की मौत डेंगू से हुई थी। 2023 में भी डेंगू के स्ट्रेन-2 के मरीज सर्वाधिक थे और 19 मरीजों की मृत्यु हुई थी। यानी स्ट्रेन-2 के प्रमुख होने के कारण मरीजों की संख्या भी बढ़ती है और मरीजों की मृत्यु की संख्या भी बढ़ती है।

तो क्या आंकड़े छिपा रही है एमसीडी? दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डा. पंकज सिंह ने पिछले सप्ताह ही अपने एक बयान में डेंगू के दिल्ली में मरीजों की संख्या 1,179 बताई थी, जबकि एमसीडी की रिपोर्ट में आंकड़े 230 हैं। यानी मंत्री को अलग-अलग रिपोर्ट एमसीडी दे रही है, जबकि सरकार को अलग रिपोर्ट दी जा रही है।

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इसकी वजह अपनी कमियों को छिपाना माना जा रहा है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए और लापरवाही उजागर न हो, इसके लिए डेंगू-मलेरिया की रिपोर्ट, जो सार्वजनिक की जाती थी, वह भी अब दिल्ली नगर निगम ने जारी करना बंद कर दिया है।