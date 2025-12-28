NDMC ने शुरू किया ट्यूलिप बल्ब रोपण, अब स्वदेशी फूलों से सज रही दिल्ली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी में, सुहावने सर्दियों के महीनों में ट्यूलिप फूलों से सड़कों की खूबसूरती बढ़ जाती है। रंग-बिरंगे, लहराते हुए ट्यूलिप लोगों को इतना आकर्षित करते हैं कि वे उनके साथ सेल्फी लेने के लिए सड़क किनारे अपनी गाड़ियां रोक देते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाले मौसम में ट्यूलिप खूबसूरती से खिलें, नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने बल्ब लगाने का काम शुरू कर दिया है।

NDMC के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल ने इंडिया गेट के पास चिल्ड्रन्स पार्क में ट्यूलिप के बल्ब लगाकर इस काम का उद्घाटन किया। अगले 10-12 दिनों में, NDMC अपने पार्कों और एवेन्यू सड़कों के किनारे ट्यूलिप के बल्ब लगाएगी। इस बार खास बात यह है कि NDMC नीदरलैंड से आयात किए गए बल्बों का इस्तेमाल कर रही है और यह भी सुनिश्चित कर रही है कि अगले साल इन बल्बों का दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए अपनी हाई-टेक नर्सरी का भी इस्तेमाल कर रही है। इससे NDMC का खर्च कम हो रहा है और साथ ही देश में बने बल्बों के विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है।

NDMC के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल ने बताया कि यह अभियान 2017 में चिल्ड्रन्स पार्क में 17,000 ट्यूलिप बल्बों के पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू किया गया था। चहल ने कहा कि ट्यूलिप के फूल अपनी खूबसूरती और चमकीले रंगों के लिए मशहूर हैं। ये शहर की खूबसूरती बढ़ाते हैं और धूल कम करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। जब ट्यूलिप खिलेंगे, तो नागरिकों और पर्यटकों को एक सुखद अनुभव होगा।

उन्होंने आगे बताया कि अब वे भारत में ही ट्यूलिप के बल्ब बना रहे हैं, जिससे उनकी लागत कम हो रही है। फिलहाल, वे नीदरलैंड से लगभग 37 रुपये प्रति बल्ब की कीमत पर बल्ब आयात कर रहे हैं, जबकि NDMC ने लोधी गार्डन में अपनी हाई-टेक नर्सरी में 15,000 बल्ब और CSIR पालमपुर से 20,700 बल्ब संरक्षित किए हैं।

इन देश में बने बल्बों की कीमत लगभग 16-17 रुपये प्रति बल्ब है। इससे उनका खर्च काफी कम हो रहा है, और वे खुद बल्ब बनाने और संरक्षित करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने समझाया कि ट्यूलिप उगाने के लिए हम जो बल्ब लगाते हैं, फूल खिलने के बाद वे खत्म हो जाते हैं, लेकिन फूल खिलने और मुरझाने के बाद, उसके अंदर एक नया बल्ब बनने लगता है।