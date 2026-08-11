लाल किले के पास क्रांतिवीरों की यादों का है अनूठा मंदिर, 56 साल से जल रही देशभक्ति की अलख

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चांदनी चौक स्थित नेताजी सुभाष मार्ग पर लाल किले के ठीक सामने पत्थरों का कोई भव्य महल नहीं, बल्कि देशभक्ति की एक छोटी सी गैलरी है, जिसे आसपास के लोग और श्रद्धालु बेहद श्रद्धा से बलिदानियों का मंदिर कहकर पुकारते हैं।

यहां किसी पाषाण प्रतिमा की पूजा नहीं होती, बल्कि देश की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले उन क्रांतिवीरों की याद में रोज अलख जगाई जाती है, जिन्हें वक्त की धूल ने इतिहास की किताबों में कहीं ओझल कर दिया। इसमें 100 से अधिक क्रांतिकारियों की पेंटिंग्स इस मंदिर के अंदर-बाहर लगे हुए हैं, जिसे देखकर देशभक्ति से भर जाते हैं।



इस अनोखे मंदिर की नींव स्वर्गीय स्वर्ण लाल परूथी के निश्छल समर्पण पर टिकी है। उनके पुत्र सुरेंद्र परूथी बताते हैं कि विभाजन की विभीषिका और आजादी के संघर्ष को अपनी आंखों से देखने वाले उनके पिता को बचपन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सानिध्य प्राप्त हुआ था।

टीस ने वर्ष 1970 में इस पावन स्थल को जन्म दिया स्वतंत्रता के बाद जब उन्होंने देखा कि वर्ष 1941 में काबुल में नेताजी को सुरक्षित शरण दिलाने वाले शहीद भगत राम जैसे महानायक इतिहास में महज एक पंक्तियां बनकर रह गए, तो उनके दिल में एक गहरी टीस उठी। इसी टीस ने वर्ष 1970 में इस पावन स्थल को जन्म दिया।



शुरुआत चित्रकार परमजीत सिंह की बनाई 20-25 पेंटिंग्स से हुई थी, जो आज 100 से अधिक अत्यंत दुर्लभ चित्रों के अमूल्य खजाने में बदल चुकी है। इस मंदिर में बलिदानी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, गुरू अर्जुन देव महाराज, बाबू संता सिंह, शेरे हिंद लाला लाजपत राय, लाला जगत नारायण, भगत राम, हरि कृष्ण लाल, डा. केशव हेडगावर, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नव जीवन घोष, उधम सिंह, लाल बहादुर शास्त्री सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगी हुई है।

स्वर्ण लाल जी ने उर्दू और पंजाबी के प्राचीन ग्रंथों को खंगाला हालांकि, हिंदी भाषा का कम ज्ञान होने के बावजूद स्वर्ण लाल जी ने उर्दू और पंजाबी के प्राचीन ग्रंथों को खंगाला। उन्होंने मदन लाल ढींगरा, शांति घोष, लाला लाजपत राय और शहीद हरकिशन लाल तलवार जैसे असंख्य बलिदानियों का इतिहास ढूंढ निकाला और उनका हिंदी अनुवाद कराकर हर तस्वीर के नीचे दर्ज कराया।



जीवन भर जगह की तंगी और आर्थिक अभाव आड़े आते रहे, पर परूथी जी का संकल्प कभी नहीं डोला। 28 जनवरी 1994 को तत्कालीन राष्ट्रपति डां. शंकर दयाल शर्मा ने जब उन्हें स्वतंत्रता सेनानी सम्मान और सरकारी पेंशन की पेशकश की, तो इस स्वाभिमानी देशभक्त ने साफ इंकार करते हुए कहा-बलिदानियों की यादों को सहेजना मेरा कर्तव्य है, कोई सौदा नहीं।

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