आजादी के साथ मिला बंटवारे का जख्म, दिल्ली का यह संग्रहालय सुनाता है लाखों लोगों के दर्द की कहानी

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। 15 अगस्त 1947 को देश को गुलामी से मुक्ति तो मिली, पर कभी न भर पाने वाले बंटवारे का जख्म साथ ले आया। 80 वर्ष पूर्व का वह भयावह दौर सिर्फ कागजों या जमीनों पर सरहदों का बंटवारा नहीं था, बल्कि लाखों इंसानों के दिलों, सपनों और जड़ों के बिखर जाने की एक खौफनाक दास्तान थी।

रातों-रात अपने पुरखों की जमीन छोड़कर बेघर हुए लाखों लोगों के उस अनकहे दर्द और उसके बाद के संघर्ष कश्मीरी गेट स्थित आंबेडकर विश्वविद्यालय परिसर स्थित दाराशिकोह लाइब्रेरी में स्थापित विभाजन संग्रहालय में जीवंत है। सूख चुके आंसू, फिसली हुई यादें, कुछ अधजले फोटो और फटे पत्र। 'द आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज' द्वारा संचालित यह देश का ऐसा दूसरा संग्रहालय है, जो 1947 की त्रासदी और बंटवारे बाद आए शरणार्थियों की पीड़ा को बयां करता है।

सात अलग- अलग गैलरी में सिमटे इस संग्रहालय में रखी हर वस्तु किसी न किसी परिवार की टीस और उम्मीद को बयां कर रही है। उसमें लाहौर से पलायन कर दिल्ली पहुंची सविता बत्रा के परिवार की वह 'सितार', जिसे कनाट प्लेस के मशहूर वाद्य-निर्माता रिखी राम ने बनाया था।

इसी तरह लाहौर में प्रियंका मेहता की नानी के पुराने घर का 'बिजली मीटर' जिसे पाकिस्तान के इफ्तिखार परिवार ने इस उम्मीद में दशकों तक सहेज कर रखा था कि सीमा पार से कभी कोई अपना इसे वापस लेने आएगा। पेशावर की जमीन में दफनाई चांदी की सिल्लियों को वापस निकालने के लिए 1955 के संयुक्त भारत-पाकिस्तान पासपोर्ट पर लाहौर-पेशावर लौटे हनुमंत सिंह होरा की दास्तान।

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इसी तरह, दंगों में घायलों की मरहम-पट्टी के लिए निर्मला कपूर द्वारा इस्तेमाल उनकी सगाई का विशेष कपड़ा, फिरोज शाह कोटला शिविर में मिला तीरथ राम दत्ता का राशन कार्ड और अमृतसर में शरणार्थियों के मसीहा बिजली पहलवान द्वारा ज्योति पुंज को दिया गया कंबल हर चीज बंटवारे के जख्मों को ताजा कर देती है। इसी तरह, उस ट्रेन की प्रतिकृति, जिसमें बिखरे खून और सामान। फिल्म, संगीत, साहित्य से जुड़ते बंटवारे के दर्द।

दुर्लभ तस्वीरों, कतरनों व सामानों का संग्रह दुर्लभ तस्वीरों, अखबारों की कतरनों, थ्रीडी फिल्मों और मौखिक कहानियों के माध्यम से यह संग्रहालय याद दिलाता है कि सीमाएं चाहें जितनी खींच दी जाएं, इंसानी रिश्तों और स्मृतियों को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता।