10 मिनट में डिलीवरी वाले ऐप्स के लिए नई नीति, रिहायशी इलाकों में बंद होंगे गोदाम; दिल्ली में सरकार का खास प्लान

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। 10 से 15 मिनट में घर का सामान पहुंचाने वाले ऐप्स (जैसे ब्लिंक्ट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट) की वजह से कॉलोनियों में लग रहे जाम और गाड़ियों के जमावड़े को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के मास्टर प्लान -2047 में पहली बार 'माइक्रो-लाजिस्टिक्स नीति' बनाई गई है।

इसके तहत कालोनियों के अंदर चल रहे डार्क-स्टोर (सामान रखने वाले छोटे गोदाम) पूरी तरह बंद किए जाएंगे एवं उनके लिए शहर में अलग से 'माइक्रो-लॉजिस्टिक्स नोड्स' (विशेष डिलीवरी केंद्र) बनाए जाएंगे। क्या है समस्या और क्यों लिया गया यह फैसला अभी कंपनियां कालोनियों की तंग गलियों में मकान या दुकानें किराए पर लेकर गोदाम बना लेती हैं। इससे करलोनियों की सड़कों पर दिन-रात डिलीवरी स्टाफ की मोटरसाइकिलें और ई-स्कूटर खड़े रहते हैं। सामान लाने वाले छोटे ट्रकों के कारण कालोनियों के अंदर जाम भी लगता है और दुर्घटनाओं का डर बना रहता है।

अब कैसे काम करेगी यह नई व्यवस्था कॉलोनी के बाहर बनेगी तय जगह : मास्टर प्लान के तहत मेट्रो स्टेशनों के पास, पार्किंग स्थलों अथवा मुख्य बाजारों में डिलीवरी कंपनियों के लिए अलग से जगह तय होगी। सभी डार्क-स्टोर इन्हीं सेंटरों में शिफ्ट होंगे।



कॉलोनी के अंदर केवल इलेक्ट्रिक वाहन : डार्क-स्टोर से कालोनी के अंदर घर-घर सामान पहुंचाने के लिए केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई बाइक) या साइकिल का ही इस्तेमाल हो सकेगा। इससे गाड़ियों का शोर और धुआं नहीं होगा।



चार्जिंग और पार्किंग का इंतजाम : इन तय सेंटरों में डिलीवरी स्टाफ के वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त पार्किंग और बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था होगी।



मास्टर प्लान में इस नए नियम से नागरिकों को 10 मिनट में सामान मिलने की सुविधा भी बनी रहेगी और कालोनियों की गलियां जाम व गाड़ियों के जमावड़े से पूरी तरह मुक्त रहेंगी।