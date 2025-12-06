दिल्ली में जुगाड़ गाड़ियों का आतंक, प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से जनता परेशान

ऐसी गाड़ियों पर बैन होने के बावजूद, ये दिल्ली की सड़कों पर सामान ढोती रहती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होता है और पर्यावरण को खतरा होता है। व्यापारियों ने कई बार ट्रैफिक पुलिस से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार और ट्रैफिक पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए।

- राजीव छाबड़ा, वाइस प्रेसिडेंट - फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन (FESTA)

ऐसी गाड़ियों के ड्राइवर ओवरलोड सामान लेकर सड़कों और बाजारों में घूम रहे हैं। इससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है बल्कि प्रदूषण भी बढ़ता है। ये गाड़ियां बहुत शोर भी करती हैं। बैन होने के बावजूद ऐसी गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, जो ट्रैफिक पुलिस की नाकामी साबित करती हैं।

- राजेंद्र शर्मा, जनरल सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन (FESTA)।