दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को मिलेंगे 1,300 ई-ऑटो परमिट; शुरू होगी 13 जिलों में 'दुर्गा' योजना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ‘दुर्गा’ (Driving Upliftment and Rozgar for Women/Transgender Green e-Auto) योजना शुरू करने जा रही है।

इस पहल के तहत राजधानी के 13 जिलों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कुल 1,300 इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) परमिट दिए जाएंगे। हर जिले के लिए 100 परमिट निर्धारित किए गए हैं। योजना से संबंधित प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

90 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कुल 1,300 ई-ऑटो परमिटों में से 90 प्रतिशत महिलाओं के लिए और शेष 10 प्रतिशत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षित रहेंगे। चयनित लाभार्थियों को वाहन खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जा रहा है, और आवेदकों की संख्या अधिक होने पर आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।