दिल्ली में प्रदूषण से निपटने को 360-डिग्री एक्शन प्लान लागू, तहखंड और नंद नगरी में अत्याधुनिक एटीएस केंद्र शुरू
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्थायी समाधान के लिए 360-डिग्री रणनीति बनाई है, जिसमें वाहनों के उत्सर्जन और फिटनेस जांच ...और पढ़ें
HighLights
प्रदूषण के स्थायी समाधान को दिल्ली सरकार की 360-डिग्री रणनीति।
वाहनों के उत्सर्जन और फिटनेस जांच में पुरानी कमियां दूर होंगी।
तहखंड और नंद नगरी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन शुरू।
While working on solutions to pollution, we identified a major gap. Commercial vehicles were getting fitness certificates from centres using old technology, while private vehicles were getting pollution certificates from booths outside petrol pumps.— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 13, 2026
We decided to strengthen… pic.twitter.com/f0eA9MOt2s
सिंगलपुर गांव को मिली आधुनिक नागरिक सुविधा: दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था
नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित सिंगलपुर गांव के लेबर चौक पर नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक का औपचारिक लोकार्पण किया। आधुनिक महानगरीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस कॉम्प्लेक्स में दिव्यांगजनों के लिए सुलभ और समर्पित सुविधाएं विकसित की गई हैं। परिसर की बेहतर साफ-सफाई, सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नियमित केयरटेकर की व्यवस्था की गई है।
दिल्ली की जरूरतों के अनुरूप सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के क्रम में आज सिंगलपुर गांव के लेबर चौक पर नवनिर्मित टॉयलेट ब्लॉक जनता को समर्पित किया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 14, 2026
आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस टॉयलेट ब्लॉक में दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है और उनकी सुविधा के लिए केयरटेकर की… pic.twitter.com/6qEU8lUaZY
नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का संकल्प
दिल्ली सरकार विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से राजधानी के हर कोने में स्वच्छ, सुलभ और आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंगलपुर गांव में इस नई सुविधा के शुरू होने से स्थानीय निवासियों के साथ-साथ लेबर चौक पर रोजाना आने-जाने वाले सैकड़ों कामगारों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।