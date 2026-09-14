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दिल्ली में प्रदूषण से निपटने को 360-डिग्री एक्शन प्लान लागू, तहखंड और नंद नगरी में अत्याधुनिक एटीएस केंद्र शुरू

By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
Published: Mon, 14 Sep 2026 04:03 PM (IST)

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्थायी समाधान के लिए 360-डिग्री रणनीति बनाई है, जिसमें वाहनों के उत्सर्जन और फिटनेस जांच ...और पढ़ें

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HighLights

  1. प्रदूषण के स्थायी समाधान को दिल्ली सरकार की 360-डिग्री रणनीति।

  2. वाहनों के उत्सर्जन और फिटनेस जांच में पुरानी कमियां दूर होंगी।

  3. तहखंड और नंद नगरी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन शुरू।

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने एक व्यापक और बहुआयामी (360-डिग्री) रणनीति तैयार की है। सरकार ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और उनकी फिटनेस जांच में मौजूद पुरानी कमियों को चिन्हित कर एक बड़ा निगरानी अभियान शुरू किया है। इस नई व्यवस्था के तहत कमर्शियल और प्राइवेट दोनों तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच प्रणाली को पूरी तरह से आधुनिक और पारदर्शी बनाया जाएगा।
 
सरकार द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि निजी वाहन (प्राइवेट गाड़ियां) पेट्रोल पंपों के बाहर बने पुराने बूथों से प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) प्राप्त कर रहे थे, जहां निगरानी का अभाव था। अब राजधानी के हर पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। सभी प्रदूषण केंद्रों पर हाई-टेक कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि फर्जी या गलत प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने की गुंजाइश खत्म हो सके।
 
कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच में आ रही पुरानी तकनीक की अड़चनों को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने दो बड़े अत्याधुनिक सेंटर शुरू किए हैं। कमर्शियल वाहनों के लिए तहखंड और नंद नगरी में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (Automated Testing Stations - ATS) खोले गए हैं। इनमें से प्रत्येक सेंटर हर साल लगभग 72,000 वाहनों की सटीक और आधुनिक तरीके से फिटनेस जांच करने में सक्षम है।
 
दिल्ली सरकार ने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए आधे-अधूरे प्रयासों की नहीं, बल्कि एक 360-डिग्री रिस्पॉन्स की आवश्यकता है। सरकार, प्रशासन और जनता के सामूहिक प्रयासों से ही स्वच्छ वायु का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दिल्ली सरकार का स्पष्ट संदेश है कि तकनीक, पारदर्शिता और कड़े नियमों के दम पर दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को जरूर जीतेगी।

सिंगलपुर गांव को मिली आधुनिक नागरिक सुविधा: दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था

नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित सिंगलपुर गांव के लेबर चौक पर नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक का औपचारिक लोकार्पण किया। आधुनिक महानगरीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस कॉम्प्लेक्स में दिव्यांगजनों के लिए सुलभ और समर्पित सुविधाएं विकसित की गई हैं। परिसर की बेहतर साफ-सफाई, सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नियमित केयरटेकर की व्यवस्था की गई है।

नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का संकल्प

दिल्ली सरकार विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से राजधानी के हर कोने में स्वच्छ, सुलभ और आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंगलपुर गांव में इस नई सुविधा के शुरू होने से स्थानीय निवासियों के साथ-साथ लेबर चौक पर रोजाना आने-जाने वाले सैकड़ों कामगारों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।