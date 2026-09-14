दिल्ली में प्रदूषण से निपटने को 360-डिग्री एक्शन प्लान लागू, तहखंड और नंद नगरी में अत्याधुनिक एटीएस केंद्र शुरू

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने एक व्यापक और बहुआयामी (360-डिग्री) रणनीति तैयार की है। सरकार ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और उनकी फिटनेस जांच में मौजूद पुरानी कमियों को चिन्हित कर एक बड़ा निगरानी अभियान शुरू किया है। इस नई व्यवस्था के तहत कमर्शियल और प्राइवेट दोनों तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच प्रणाली को पूरी तरह से आधुनिक और पारदर्शी बनाया जाएगा।

सरकार द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि निजी वाहन (प्राइवेट गाड़ियां) पेट्रोल पंपों के बाहर बने पुराने बूथों से प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) प्राप्त कर रहे थे, जहां निगरानी का अभाव था। अब राजधानी के हर पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। सभी प्रदूषण केंद्रों पर हाई-टेक कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि फर्जी या गलत प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने की गुंजाइश खत्म हो सके।

कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच में आ रही पुरानी तकनीक की अड़चनों को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने दो बड़े अत्याधुनिक सेंटर शुरू किए हैं। कमर्शियल वाहनों के लिए तहखंड और नंद नगरी में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (Automated Testing Stations - ATS) खोले गए हैं। इनमें से प्रत्येक सेंटर हर साल लगभग 72,000 वाहनों की सटीक और आधुनिक तरीके से फिटनेस जांच करने में सक्षम है।

While working on solutions to pollution, we identified a major gap. Commercial vehicles were getting fitness certificates from centres using old technology, while private vehicles were getting pollution certificates from booths outside petrol pumps.



We decided to strengthen… pic.twitter.com/f0eA9MOt2s — Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 13, 2026

दिल्ली सरकार ने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए आधे-अधूरे प्रयासों की नहीं, बल्कि एक 360-डिग्री रिस्पॉन्स की आवश्यकता है। सरकार, प्रशासन और जनता के सामूहिक प्रयासों से ही स्वच्छ वायु का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दिल्ली सरकार का स्पष्ट संदेश है कि तकनीक, पारदर्शिता और कड़े नियमों के दम पर दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को जरूर जीतेगी।