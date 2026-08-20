दिल्ली-एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हो रही झमाझम बारिश
दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम बदला, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से जलभराव और यातायात प्रभावित हुआ, शाम व रात में भी हल्की बारिश की संभावना है।
HighLights
दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम बदला।
तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश।
जलभराव और यातायात प्रभावित, शाम को भी बारिश।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई।
नोएडा में सेक्टर 16, 18 और 15 में झमाझम बारिश हुई। इसके कारण सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और यातायात प्रभावित हुआ।
शाम और रात में भी हल्की बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आसमान काले बादलों से घिरा रहेगा। सुबह से दोपहर तक हल्की से मध्यम बारिश के एक-दो दौर आने की संभावना जताई गई थी, जबकि शाम और रात में भी हल्की बारिश होने की संभावना है।
अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी रुक-रुक कर बारिश का अनुमान है।
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