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दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ दिन में छाया अंधेरा

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 03:27 PM (IST)

Weather Updates: दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां तेज धूप के बाद आसमान में काले बादल छा गए हैं और हवाएं चल रही हैं।

HighLights

  1. दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदला, गर्मी से राहत।

  2. तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छाए, बारिश की संभावना।

  3. दो दिन पहले हुई बारिश से जलभराव, गुरुग्राम-गाजियाबाद में जाम।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi-NCR Weather Updates: दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है और तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छा गए हैं।

वहीं, नोएडा के सेक्टर-38 में झमाझम बारिश हो रही हैष हालांकि, आज सुबह से ही तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी ने परेशान किया था।

WhatsApp Image 2026-08-27 at 15.36.56नोएडा में सेक्टर-38 ए के पास शुरू हुई वर्षा के बीच जाते वाहन। जागरण

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को भी राजधानी में कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि, धूप निकलने पर उमस भरी तेज गर्मी परेशान करेगी।

अगले कई दिन ज्यादा वर्षा होने के आसार नहीं

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कई दिन ज्यादा वर्षा होने के आसार नहीं है। इसलिए तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

बादलों की आवाजाही बनी रहेगी

गुरुवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं-कहीं हल्की वर्षा की संभावना बरकरार है।

दिल्ली का एक्यूआई 121

उधर, बुधवार सुबह साढ़े 9 बजे दिल्ली का एक्यूआई 121 दर्ज किया गया। इसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा जाता है। एनसीआर के शहरों में भी हवा संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में ही चल रही है। हाल फिलहाल इसमें खास बदलाव नहीं होगा।

दो दिन पहले हुई थी तेज बारिश

दिल्ली-एनसीआर में दो दिन पहले जमकर बारिश हुई थी। बारिश के कारण गुरुग्राम, गाजियाबाद और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में जलभराव हो गया था। वहीं, हाईवे समेत अन्य मार्गों पर जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था।