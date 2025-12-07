दिल्ली-NCR में 'जहरीले' स्मॉग की चादर: कई इलाकों में हवा 'बेहद खराब', बवाना और मुंडका में AQI 350 के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में जहरीली धुंध छाई हुई है। दीपावली के बाद लोगों को साफ हवा नसीब नहीं हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 305 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है।
राजधानी के आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 327, बवाना में 352, बुराड़ी में 319, चांदनी चौक में 308, द्वारका में 309, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 227, आईटीओ में 307, जहांगीरपुरी में 336, लोधी रोड में 281, मुंडका में 365, रोहिणी में 341, विवेक विहार 304 और वजीरपुरी में 337 रिकॉर्ड किया गया है।
वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में 272, गाजियाबाद के वसुंधरा में 324, इंदिरापुरम में 268, गुरुग्राम सेक्टर-51 में 234 और फरीदाबाद के सेक्टर-11 में 180 दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले शनिवार को 24 घंटे में दिल्ली का औसत एक्यूआई 333 दर्ज किया गया था, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है।
किस इलाके में कितना है एक्यूआई?
|इलाका
|एक्यूआई
|आनंद विहार
|327
|बवाना
|352
|बुराड़ी
|319
|चांदनी चौक
|308
|द्वारका
|309
|दिल्ली एयरपोर्ट
|227
|आईटीओ
|307
|जहांगीरपुरी
|336
|लोधी रोड
|281
|मुंडका
|365
|रोहिणी
|341
|विवेक विहार
|304
|वजीरपुरी
|337
|नोएडा सेक्टर-62
|272
|गाजियाबाद, वसुंधरा
|324
|इंदिरापुरम
|268
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|234
|फरीदाबाद सेक्टर-11
|180
