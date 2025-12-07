Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-NCR में 'जहरीले' स्मॉग की चादर: कई इलाकों में हवा 'बेहद खराब', बवाना और मुंडका में AQI 350 के पार

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    दिल्ली और एनसीआर में जहरीली धुंध छाई हुई है, जिससे वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बढ़े प्रदूषण में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मयूर विहार फेस 2 के समीप स्मॉग के बीच जाते राहगीर। चंद्र प्रकाश मिश्र

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में जहरीली धुंध छाई हुई है। दीपावली के बाद लोगों को साफ हवा नसीब नहीं हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 305 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजधानी के आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 327, बवाना में 352, बुराड़ी में 319, चांदनी चौक में 308, द्वारका में 309, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 227, आईटीओ में 307, जहांगीरपुरी में 336, लोधी रोड में 281, मुंडका में 365, रोहिणी में 341, विवेक विहार 304 और वजीरपुरी में 337 रिकॉर्ड किया गया है।

    वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में 272, गाजियाबाद के वसुंधरा में 324, इंदिरापुरम में 268, गुरुग्राम सेक्टर-51 में 234 और फरीदाबाद के सेक्टर-11 में 180 दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले शनिवार को 24 घंटे में दिल्ली का औसत एक्यूआई 333 दर्ज किया गया था, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है। 

    किस इलाके में कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई
    आनंद विहार 327
    बवाना 352
    बुराड़ी 319
    चांदनी चौक 308
    द्वारका 309
    दिल्ली एयरपोर्ट 227
    आईटीओ 307
    जहांगीरपुरी 336
    लोधी रोड 281
    मुंडका 365
    रोहिणी 341
    विवेक विहार 304
    वजीरपुरी 337
    नोएडा सेक्टर-62 272
    गाजियाबाद, वसुंधरा 324
    इंदिरापुरम 268
    गुरुग्राम सेक्टर-51 234
    फरीदाबाद सेक्टर-11 180

    यह भी पढ़ें- Delhi Pollution: दिल्ली की हवा अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहेगी, फिलहाल राहत के आसार नहीं

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर AAP हमलावर, सौरभ भारद्वाज ने AQI रीडिंग में हेरफेर के लगाए आरोप

    यह भी पढ़ें- 10 साल पुरानी कार, 2031 तक वैध, डॉक्यूमेंट पूरे फिर भी दिल्ली आते ही कटा 20 हजार का चालान, देखे वीडियो

    यह भी पढ़ें- AQI आंकड़ों के बाद अब दिल्ली में प्रदूषकों की हिस्सेदारी पर उठे सवाल, गलत साबित हो रहे DSS के पूर्वानुमान 