दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश और NH-9 पर लगा भीषण जाम, रेंगते नजर आए वाहन; IMD का ताजा अपडेट क्या?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली में लागातार हो रही बारिश के कारण NH-9 पर गाजीपुर के पास भीषण जाम लग गया है। इस दौरान हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए।

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है। एनसीआर में पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर, मौसम विभाग ने आज दिनभर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

एनएच-9 पर लगा भीषण जाम। जागरण गुरुग्राम में 48 घंटे में 120.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। गुरुग्राम में शुक्रवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश होने से कई मार्गों पर अभी भी जलभराव हुआ है। घने बादलों के बीच आज भी दिनभर वर्षा की संभावना जताई गई है।

लगातार तेज वर्षा से साइबर सिटी की सड़कें फिर बनीं तालाब। जागरण नोएडा में भी रुक-रुकर बारिश हो रही है। जागरण नोएडा में भी रुक-रुककर बारिश हो रही है। सुबह से हो रही बारिश के कारण नौकरी पेशा लोगों को काफी दिक्कतों को का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, बृहस्पतिवार को दिल्ली में मध्यम से भारी वर्षा ने उमस से राहत दी और तापमान में गिरावट दर्ज की गई, हालांकि जलभराव और जाम की स्थिति भी बनी। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है और 10 अगस्त तक वर्षा जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार (6 अगस्त) इस साल अगस्त के सबसे ठंडे दिन के रूप में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई है, जिससे मौसम खुशनुमा बना हुआ है।