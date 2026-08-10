दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Weather Updates: दिल्ली-एनसीआर में पिछले 4-5 दिनों से बारिश का दौर जारी है। वहीं, सोमवार दोपहर में भी एक बार फिर से तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। एनसीआर के इलाकों में तेज बारिश हो हो रही है, जिससे लोगों गर्मी से राहत मिली है।

वहीं, दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश और गरज के बीच दिन में ही अंधेरा छा गया है। बारिश के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। इस दौरान वाहन चालकों को दिन में ही लाइट जलाकर चलना पड़ा।