तिरंगा लहराकर और देशभक्ति नारे लगाकर खिलखिलाये चेहरे, तस्वीरों में देखें दिल्ली-NCR में स्वतंत्रता दिवस का जश्न

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में विभन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। देशभक्ति के गीतों से परिसर गुंजायमान हो गया। राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए लोगों ने देश के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। आइए, तस्वीरों में देखते हैं कि किस तरह एनसीआर में आजादी का जश्न मनाया गया...

नोएडा में लहराया तिरंगा सेक्टर 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में सीईओ कृष्णा करुणेश ने किया ध्वजारोहण। इसी क्रम में नोएडा में विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर भी ध्वजारोहण किया गया। सेक्टर 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गीत गाती छात्राएं। फरीदाबाद में छोड़े गए तिरंगे के रंग के गुब्बारे फरीदाबाद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेक्टर 12 के हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जिला उपयुक्त आयुष सिंह सहित अन्य गुब्बारे हाथ में लिए हुए। फरीदाबाद में देशभक्ति नारों से गूंजा परिसर हरियाणा प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए स्वतंत्रता दिवस में उपस्थिति दर्ज कराई। इस बीच देशभक्ति नारों की गूंज से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न में प्रतिभाग करके खुशियां बांटीं।