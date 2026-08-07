बारिश से बेहाल हुआ NCR, दिल्ली-गुरुग्राम की सड़कों पर रेंगने को मजबूर गाड़ियां; ऑफिस से लौटने वालों के छूटे पसीने

पूर्वी दिल्ली में भी यातायात प्रभावित

पूर्वी दिल्ली के जीटी रोड, जीटीबी एन्क्लेव और दिलशाद गार्डन समेत कई इलाकों में भी वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। सोशल मीडिया पर लोगों ने दक्षिणपुरी, ओखला, संगम विहार, सैनिक फार्म और महरौली-बदरपुर रोड के कई हिस्सों में जलभराव की तस्वीरें और वीडियो साझा किए।

गुरुग्राम से नोएडा तक जलभराव से बढ़ी परेशानी बारिश के चलते गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और ऑफिस से लौट रहे लोगों को लंबी देरी का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कैब सेवाएं प्रभावित होने की भी शिकायत की।

खबरें और भी





