बारिश से बेहाल हुआ NCR, दिल्ली-गुरुग्राम की सड़कों पर रेंगने को मजबूर गाड़ियां; ऑफिस से लौटने वालों के छूटे पसीने
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। राजधानी और आसपास के इलाकों में भीषण जलभराव और घंटों लंबे ट्रैफिक जाम से ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित
राजधानी की सड़कों पर भीषण जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम
मौसम विभाग ने रात तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण राजधानी और आसपास के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में पीक आवर्स के दौरान लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर कैब नहीं मिलने और सड़क पर फंसने की शिकायत भी की।
लगातार बारिश के कारण दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात धीमा पड़ गया। महरौली-बदरपुर रोड, आईटीओ, वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर स्ट्रेच, दिल्ली-जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला।
इन रूटों पर सबसे ज्यादा असर
- महरौली-बदरपुर रोड
- आईटीओ
- वजीराबाद रोड
- पटेल रोड
- रोहतक रोड
- शंकर रोड
- कीर्ति नगर स्ट्रेच
- दिल्ली-जयपुर हाईवे
- पीरागढ़ी
- शाहीन बाग
पूर्वी दिल्ली में भी यातायात प्रभावित
पूर्वी दिल्ली के जीटी रोड, जीटीबी एन्क्लेव और दिलशाद गार्डन समेत कई इलाकों में भी वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। सोशल मीडिया पर लोगों ने दक्षिणपुरी, ओखला, संगम विहार, सैनिक फार्म और महरौली-बदरपुर रोड के कई हिस्सों में जलभराव की तस्वीरें और वीडियो साझा किए।
गुरुग्राम से नोएडा तक जलभराव से बढ़ी परेशानी
बारिश के चलते गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और ऑफिस से लौट रहे लोगों को लंबी देरी का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कैब सेवाएं प्रभावित होने की भी शिकायत की।
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रेड अलर्ट के बीच रात तक बारिश जारी रहने का अनुमान
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों तक मध्यम से भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारी बारिश वाले बादल देर रात तक दिल्ली-एनसीआर में पहुंचते रहेंगे। ऐसे में रात तक कई इलाकों में ट्रैफिक और जलभराव की स्थिति बनी रह सकती है।
यात्रियों के लिए सलाह
- जलभराव वाले मार्गों से बचकर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।
- घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें।
- बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें।
- वाहन चलाते समय धीमी गति और पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
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