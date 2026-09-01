सरकारी बसें नदारद और निजी वाहनों का फैला जाल, दिल्ली-NCR में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर क्यों न उठे सवाल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/नोएडा। दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख इलाकों जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सरकारी बसों की भारी किल्लत के कारण रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्री संकट का सामना कर रहे हैं।

बॉटनिकल गार्डन, परी चौक, सेक्टर 132 और गौर सिटी जैसे व्यस्त चौराहों पर सरकारी परिवहन की अनुपस्थिति ने एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है।

दिल्ली में 47 किलोमीटर तक चलती बस में 16 वर्षीया छात्रा से जो सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है, इस जघण्य अपराध की गुंजाईश कम होती यदि सरकारी बसों की पूरी व्यवस्था की गई होती। ऐसा लोगों का मानना है।

कामकाजी महिलाओं के सामने चुनौती इस स्थिति का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर अनधिकृत बसें, शटल सेवाएं और निजी गाड़ियां अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। सरकारी सेवाओं की कमी के चलते यात्री, विशेषकर कामकाजी महिलाएं, इन निजी साधनों से यात्रा करने को मजबूर हैं।

निजी साधनों की बढ़ती पैठ परिवहन चालकों का नेटवर्क अब एनसीआर के प्रमुख रूटों पर पूरी तरह हावी हो चुका है। सस्ता और सुलभ विकल्प: ऐप-आधारित कैब सेवाओं की तुलना में ये निजी बसें और शटल बेहद सस्ती दर पर तुरंत मिल जाती हैं।

सीधी आवाजाही के मामले में ये वाहन यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान के नजदीक तक पहुंचाते हैं।

तकनीकी और अनौपचारिक नेटवर्क

कुछ सेवाएं 'फ्लिक्सबस' या 'रूटमैटिक' जैसी ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से संचालित हो रही हैं, तो वहीं कई बसें बिना किसी आधिकारिक स्टेशन के चौराहों से ही सवारियां भर रही हैं। शाम ढलते ही गहराता सुरक्षा का डर निजी वाहनों की इस अनियंत्रित व्यवस्था ने यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की यात्रा को जोखिम भरा बना दिया है।