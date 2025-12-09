Language
    दिल्ली-NCR में प्रदूषण से थोड़ी राहत, हवा अब भी 'बेहद खराब'; कई इलाकों में AQI 300 के पार

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:14 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में जहरीले स्मॉग के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन हवाएं चलने से प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। सीपीसीबी के अनुसार, राजधानी का औसत एक्यूआई ...और पढ़ें

    कर्तव्य पथ के पास जहरीले स्मॉग से बचाव के लिए मास्क लगाए व्यक्ति। फोटो- जागरण

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह की शुरुआत जहरीले स्मॉग के साथ हुई। हालांकि हवाएं चलने की वजह से वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह सात बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 293 दर्ज किया गया, जो हवा की बहुत खराब श्रेणी में आता है।

    इससे एक दिन पहले, सोमवार को एक्यूआई 314 रिकॉर्ड किया गया था। बृहस्पतिवार तक वायु प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार बना हुआ है।

    आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 319, बवाना में 343, बुराड़ी में 292, चांदनी चौक में 332, द्वारका में 315, आईटीओ में 294, मुंडका में 319, नजफगढ़ में 279, रोहिणी में 323, आरकेपुरम में 315, विवेक विहार में 323 और नरेला में 299 रिकॉर्ड किया गया।

     

     

    इसके अलावा एनसीआर के शहर नोएडा में एक्यूआई 259, गाजियाबाद के वसुंधरा में 243, इंदिरापुरम में 335 और गुरुग्राम के सेक्टर-51 में 313 दर्ज किया गया है।

    कहां कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई
    आनंद विहार 319
    बवाना 343
    बुराड़ी 292
    चांदनी चौक 332
    द्वारका 315
    आईटीओ 294
    मुंडका 319
    नजफगढ़ 279
    रोहिणी 323
    आरकेपुरम 315
    विवेक विहार 323
    नरेला 299
    नोएडा 259
    गाजियाबाद, वसुंधरा 243
    इंदिरापुरम 335
    गुरुग्राम सेक्टर-51 313

