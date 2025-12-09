दिल्ली-NCR में प्रदूषण से थोड़ी राहत, हवा अब भी 'बेहद खराब'; कई इलाकों में AQI 300 के पार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह की शुरुआत जहरीले स्मॉग के साथ हुई। हालांकि हवाएं चलने की वजह से वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह सात बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 293 दर्ज किया गया, जो हवा की बहुत खराब श्रेणी में आता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे एक दिन पहले, सोमवार को एक्यूआई 314 रिकॉर्ड किया गया था। बृहस्पतिवार तक वायु प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार बना हुआ है। आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 319, बवाना में 343, बुराड़ी में 292, चांदनी चौक में 332, द्वारका में 315, आईटीओ में 294, मुंडका में 319, नजफगढ़ में 279, रोहिणी में 323, आरकेपुरम में 315, विवेक विहार में 323 और नरेला में 299 रिकॉर्ड किया गया।