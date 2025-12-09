दिल्ली-NCR में प्रदूषण से थोड़ी राहत, हवा अब भी 'बेहद खराब'; कई इलाकों में AQI 300 के पार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह की शुरुआत जहरीले स्मॉग के साथ हुई। हालांकि हवाएं चलने की वजह से वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह सात बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 293 दर्ज किया गया, जो हवा की बहुत खराब श्रेणी में आता है।
इससे एक दिन पहले, सोमवार को एक्यूआई 314 रिकॉर्ड किया गया था। बृहस्पतिवार तक वायु प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार बना हुआ है।
आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 319, बवाना में 343, बुराड़ी में 292, चांदनी चौक में 332, द्वारका में 315, आईटीओ में 294, मुंडका में 319, नजफगढ़ में 279, रोहिणी में 323, आरकेपुरम में 315, विवेक विहार में 323 और नरेला में 299 रिकॉर्ड किया गया।
#WATCH | Delhi | Visuals from the ITO area as a layer of toxic smog blankets the city.— ANI (@ANI) December 9, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 294, categorised as 'Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/a7C8StgnLI
इसके अलावा एनसीआर के शहर नोएडा में एक्यूआई 259, गाजियाबाद के वसुंधरा में 243, इंदिरापुरम में 335 और गुरुग्राम के सेक्टर-51 में 313 दर्ज किया गया है।
कहां कितना है एक्यूआई?
|इलाका
|एक्यूआई
|आनंद विहार
|319
|बवाना
|343
|बुराड़ी
|292
|चांदनी चौक
|332
|द्वारका
|315
|आईटीओ
|294
|मुंडका
|319
|नजफगढ़
|279
|रोहिणी
|323
|आरकेपुरम
|315
|विवेक विहार
|323
|नरेला
|299
|नोएडा
|259
|गाजियाबाद, वसुंधरा
|243
|इंदिरापुरम
|335
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|313
