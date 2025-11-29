Air Pollution: दिल्ली-NCR में जहरीली सुबह, AQI पहुंचा 560 के पार; सांस लेना तक मुश्किल
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, नोएडा का एक्यूआई 561 दर्ज किया गया। क्लाइमेट ट्रेंड्स के विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली पिछले एक दशक से सबसे प्रदूषित शहर रहा है। मौसम और अन्य कारणों से सर्दियों में स्मॉग बढ़ रहा है, और इस समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित प्रयासों की आवश्यकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) शनिवार सुबह एक बार फिर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) और अलग-अलग मॉनिटरिंग एजेंसियों के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, नोएडा में सुबह 7:47 बजे AQI 561 रिकॉर्ड किया गया, जो 'खतरनाक' कैटेगरी में आता है।
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|नोएडा (सेक्टर 26)
|561
|खतरनाक (Hazardous)
|फरीदाबाद
|412
|गंभीर (Severe)
|नई दिल्ली (US एम्बेसी)
|312
|बहुत खराब → गंभीर
|गुरुग्राम
|297
|बहुत खराब (Very Poor)
|गाजियाबाद
|268
|बहुत खराब (Very Poor)
एनवायरनमेंटल थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स के एक नए एनालिसिस के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली पिछले एक दशक से सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा है। इस एनालिसिस में 2015 से नवंबर 2025 तक 11 भारतीय शहरों के एयर क्वालिटी डेटा का आकलन किया गया है।
एनालिसिस से पता चलता है कि पिछले एक दशक में किसी भी बड़े शहर ने अपने सालाना औसत में सुरक्षित AQI लेवल हासिल नहीं किया है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि मौसम विज्ञान और भूगोल, खासकर इंडो-गैंगेटिक क्षेत्र में, सर्दियों में लगातार रहने वाले स्मॉग में योगदान दे रहे हैं।
एनालिसिस से यह भी पता चलता है कि अक्टूबर से बारिश की कमी और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने प्राकृतिक प्रदूषकों के फैलने में रुकावट डाली है, जिससे समय से पहले स्मॉग बनने की गति बढ़ गई है।
एक दशक लंबे डेटासेट से यह भी पता चलता है कि भारत की एयर पॉल्यूशन की समस्या राष्ट्रीय, लगातार और स्ट्रक्चरल बनी हुई है। यह शहरीकरण, ट्रैफिक, इंडस्ट्री और मौसम के कारणों से बढ़ रही है। इस समस्या को हल करने के लिए सिस्टमैटिक और साइंस-बेस्ड पॉलिसी प्रयासों की जरूरत है।
एनालिसिस की खास बातें
- 2015 और 2025 के बीच, किसी भी बड़े भारतीय शहर में कभी भी सुरक्षित AQI लेवल रिकॉर्ड नहीं किया गया।
- दिल्ली पूरे दशक में सबसे प्रदूषित शहर रहा, 2025 में भी AQI 180 के आसपास रहा।
- लखनऊ, वाराणसी और अहमदाबाद जैसे उत्तरी शहरों में लगातार ज़्यादा और खराब AQI लेवल रिकॉर्ड किए गए।
- कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में ठीक-ठाक, लेकिन फिर भी असुरक्षित AQI लेवल रिकॉर्ड किए गए।
- मेट्रो शहरों में बेंगलुरु की हवा सबसे साफ़ थी, फिर भी इसका AQI 'अच्छी' कैटेगरी से ऊपर रहा।
- 2020 के बाद कुछ शहरों में सुधार हुआ, लेकिन कोई भी अच्छी एयर क्वालिटी पाने के करीब नहीं आया।
- 2025 में भी, पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट से दिल्ली की एयर क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हुआ। इससे यह साफ़ है कि लोकल प्रदूषण के सोर्स और मौसम की वजह से मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मॉग हो रहा है।
