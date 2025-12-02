देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 9 दिल्ली-एनसीआर के, हवा की गुणवत्ता फिर बहुत खराब

नवंबर में अधिकांश दिन दिल्ली की हवा गंभीर या बहुत खराब श्रेणी में रही। 24 दिनों के बाद रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) बहुत खराब से खराब श्रेणी में पहुंच गया, लेकिन फिर स्थिति बिगड़ने लगी हैं। अगले तीन-चार दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार रविवार को दिल्ली का एक्यूआइ 279 दर्ज हुआ। सोमवार को यह 304 पहुंच गया।

सीपीसीची के समीर एप के आंकड़ों के अनुसार 38 निगरानी स्टेशनों में से 24 में एक्यूआइ बहुत खराब श्रेणी में और 14 में खराब श्रेणी में रहा। वहीं, स्विस एप आइक्यू एयर के अनुसार दिल्ली का एक्यूआइ 247 रहा। विशेषज्ञ का कहना है कि हवा की गति धीमी होते, औद्योगिक इकाइयों से निकल रहे धुएं, बढ़ते वाहनों का दबाव, उड़ती धूल और आसपास के क्षेत्रों में रोजाना जलाए जा रहे कूड़े के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है।