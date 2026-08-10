भीषण जाम से जूझ रहे NCR वालों को मिलेगी राहत, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के तैयार हिस्से के खुलने का इंतजार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कालिंदी कुंज हो या डीएनडी, नोएडा आने-जाने वाले वाहन चालक इन दिनों भीषण जाम से जूझ रहे हैं। कांवड़ियों के लिए एक लेन रिजर्व होने के चलते स्थिति विकट है। लगभग आधे घंटे की यात्रा में अब घंटों लग रहे हैं। ईंधन की बर्बादी के साथ ही दफ्तर समय पर पहुंचने की हड़बड़ी तनाव बढ़ा रहा है।

हाल तो ये है कि रविवार के दिन भी ये इलाके जाम से कराह रहे हैं। डीएनडी महारानी बाग से जैतपुर पुश्ता रोड तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का साढ़े नौ किलोमीटर का हिस्सा जून से ही तैयार है। मथुरा रोड के साथ ही यह कालिंदी कुंज का भी विकल्प है। भीषण जाम की स्थिति को देखते हुए इसे शुरू करने पर कालिंदी कुंज चौक और मथुरा रोड पर ट्रैफिक जाम काफी हद तक नियंत्रित की जा सकती है।

डीएनडी से आश्रम हो या मूलचंद, एमबी रोड हो या महरौली से गुरुग्राम रोड या फिर मांडी रोड कांवड़ यात्रियों के लिए रस्सी लगाकर लेन रिजर्व की गई है। वाहनों के चलने के लिए सड़कों की चौड़ाई सिमट गई है। कालिंदी कुंज की बात करें तो यहां फरीदाबाद, सरिता विहार और जैतपुर खड्डा कॉलोनी का ट्रैफिक नोएडा जाने के लिए आकर मिलता है।

नोएडा के लिए ब्रिज पर दो लेन है, जिनमें से बायीं लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित है। ऐसे में तीन रास्तों की ट्रैफिक को नोएडा जाने के लिए केवल एक लेन बचती है। यही जाम की मुख्य वजह भी है।

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फरीदाबाद-पलवल आने-जाने वालों को होगी सहूलियत ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 11 अगस्त तक प्राथमिकता कांवड़ियों को सुरक्षित दिल्ली से पार कराना है। इसके बाद ही जाम की स्थित में सुधार संभव है। जबकि तत्काल जाम से राहत के लिए डीएनडी महारानी बाग से जैतपुर पुश्ता रोड तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का जो हिस्सा बंद है, उसे खोला जा सकता है।