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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की दूसरी लेन जल्द खुलेगी, NHAI की सेफ्टी टीम का निरीक्षण पूरा

By Rais Rais Edited By: Sonu Suman
Updated: Mon, 31 Aug 2026 09:09 PM (IST)

राजधानी में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की दूसरी लेन जल्द खुलने वाली है। एनएचएआई की सेफ्टी टीम ने निरीक्षण किया है और ...और पढ़ें

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की दूसरी लेन जल्द खुलेगी। (एआई जेनरेटेड इमेज)

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की दूसरी लेन जल्द खुलेगी। (एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की दूसरी लेन जल्द खुलेगी।

  2. एनएचएआई की सेफ्टी टीम ने निरीक्षण किया।

  3. जैतपुर पुश्ता रोड से डीएनडी लेन पर निर्णय जल्द।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की दूसरी लेन के शुरू होने का इंतजार खत्म होने वाला है। मार्किंग के साथ ही रिफ्लेक्टर लगाने व अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं।

सोमवार को एनएचएआई की सेफ्टी टीम ने मौके का निरीक्षण भी किया। जैतपुर पुश्ता रोड से डीएनडी महारानी बाग जाने वाली लेन खोलने को लेकर अगले एक-दो दिन में निर्णय लिया जा सकता है।

एनएचएआई ने 21 अगस्त को दोनों लेन ट्रायल के लिए खोली थी

बता दें कि एनएचएआई ने 21 अगस्त को दोनों लेन अगले 30 दिनों के ट्रायल के लिए खोली थी। सुरक्षा संबंधी खामी मिलने पर उसी दिन दूसरी लेन को बंद भी कर दिया गया था। विभाग के मुताबिक जन्माष्टमी से पहले इसे शुरू करने की तैयारी है।

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