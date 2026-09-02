दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की बंद लेन फिर खुली, फरीदाबाद से Delhi-Noida जाने वालों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की जैतपुर पुश्ता रोड से डीएनडी महारानी बाग लेन भी मंगलवार रात एनएचएआइ ने ट्रायल के लिए खोल दी है। इससे फरीदाबाद से दिल्ली समेत नोएडा जाने वालोंं को भी भी अब राहत मिल गई है।

वाहन चालकों को कालिंदी कुंज या मथुरा रो़ड के जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। रिफ्लेक्टर, दिशा सूचक व मार्किंग के कामों का निरीक्षण करने के बाद फिलहाल जैतपुर पुश्ता रोड के पास से बैरियर हटा लिए गए हैं। दोनों लेन पर ट्रैफिक के दबाव और सुरक्षा मानकों को परखा जा रहा है।

20 सितंबर तक चलेगा ट्रायल ट्रायल 20 सितंबर तक चलेगा, जिसके बाद परिणाम को देखते हुए इस रूट पर वाहनों की आवाजाही को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इसका आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिसे लेकर तिथि की घोषणा जल्द हो सकती है।

एनएचएआइ ने 21 अगस्त को ट्रायल के तौर पर डीएनडी महारानी बाग से जैतपुर पुश्ता रोड तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस के नौ किलोमीटर एलिवेटेड हिस्से को खोला था। रिफ्लेक्टर, दिशा सूचक, मार्किंग समेत अन्य सुरक्षा संबंधी खामियां मिलने पर 22 अगस्त को जैतपुर पुश्ता रोड से डीएनडी महारानी बाग लेन बंद करनी पड़ी।