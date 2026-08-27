नेपाल में बाढ़ के चलते दिल्ली-काठमांडू बस सेवा 2 दिन के लिए कैंसिल, तबाही से हाईवे ठप
नेपाल में भीषण बाढ़ और सड़क अवरोधों के कारण दिल्ली सरकार ने भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा को दो दिनों के ...और पढ़ें
HighLights
नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बस सेवा स्थगित
दिल्ली-काठमांडू मैत्री बस सेवा दो दिनों तक रद
यात्रियों की सुरक्षा हेतु डीटीसी ने लिया यह निर्णय
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नेपाल में भीषण बाढ़ और सड़कों पर यातायात ठप होने का असर भारत-नेपाल के बीच चलने वाली बस सेवा पर भी पड़ा है।
यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा को अगले दो दिनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। नेपाल में दिल्ली-काठमांडू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बंद होने के कारण यह फैसला लिया गया है।
28 अगस्त की दोनों यात्राएं रद
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, 28 अगस्त को दिल्ली से काठमांडू और काठमांडू से दिल्ली जाने वाली डीटीसी बसें रद रहेंगी। वहीं, 29 अगस्त को चलने वाली नेपाली बसों की यात्राएं भी स्थगित रहेंगी।
2014 में शुरू हुई थी बस सेवा
भारत और नेपाल के बीच यह अंतरराष्ट्रीय बस सेवा वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। बस रोजाना सुबह 10 बजे दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना होती है। यह बस उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास स्थित सोनौली बार्डर से नेपाल में प्रवेश करती है।
नेपाल में मौजूदा बाढ़ की स्थिति और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित होने के कारण फिलहाल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बस संचालन रोका गया है।
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