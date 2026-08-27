नेपाल में बाढ़ के चलते दिल्ली-काठमांडू बस सेवा 2 दिन के लिए कैंसिल, तबाही से हाईवे ठप 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नेपाल में भीषण बाढ़ और सड़कों पर यातायात ठप होने का असर भारत-नेपाल के बीच चलने वाली बस सेवा पर भी पड़ा है।

यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा को अगले दो दिनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। नेपाल में दिल्ली-काठमांडू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बंद होने के कारण यह फैसला लिया गया है।

28 अगस्त की दोनों यात्राएं रद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, 28 अगस्त को दिल्ली से काठमांडू और काठमांडू से दिल्ली जाने वाली डीटीसी बसें रद रहेंगी। वहीं, 29 अगस्त को चलने वाली नेपाली बसों की यात्राएं भी स्थगित रहेंगी।