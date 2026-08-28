नेपाल में हालात बिगड़े तो दिल्ली-काठमांडू बस सेवा अगले आदेश तक बंद, यात्रियों की सुरक्षा के चलते DTC का फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नेपाल में मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली अंतरराष्ट्रीय बस सेवा को अगले आदेश तक निलंबित रखने का निर्णय लिया है। इस बस सेवा को भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा के नाम से जाना जाता है।

डीटीसी के आइपी डिपो कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार इससे पहले 27 अगस्त को जारी पत्र के माध्यम से नेपाल में अचानक आई बाढ़ की स्थिति के कारण 28 और 29 अगस्त को निर्धारित बस सेवाओं को स्थगित किया गया था।