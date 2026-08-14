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    स्वतंत्रता दिवस 2026: दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर सील जैसे हालात, एंट्री से पहले हो रही सख्त चेकिंग

    By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 12:05 PM (IST)

    स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली-हरियाणा सीमा पर सुरक्षा चाकचौबंद की गई है, जहां पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। ...और पढ़ें

    दिल्ली के अंदर और बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात।

    दिल्ली के अंदर और बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात।

    HighLights

    1. दिल्ली-हरियाणा सीमा पर स्वतंत्रता दिवस के लिए सुरक्षा कड़ी।

    2. पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात, वाहनों की हो रही जांच।

    3. सख्त चेकिंग से सीमा पर जाम, शांतिपूर्ण समारोह हेतु आवश्यक।

    जागरण संवाद, बाहरी दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली-हरियाणा सीमा पर सुरक्षा चाकचौबंद कर दी गई है। पुलिस पिकेट के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान यहां तैनात हैं।

    हरियाणा की ओर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। सीमा पर पूछताछ करने के बाद ही वाहनों को आगे जाने की अनुमति मिल रही है।

    बिना चेकिंग किसी वाहन को नहीं मिल रहा प्रवेश

    सिंधु टीकरी बार्डर, औचंदी बार्डर व सिंधु बार्डर पर सुरक्षा के कारण वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ रहा है।

    लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर विशेष इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिप्रिय ढंग से मनाया जा सके। इसके चलते बार्डर पर जाम लग रहा है।

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