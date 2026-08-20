विकास मार्ग और अक्षरधाम से दिल्ली-दून हाईवे पर आने वाले ध्यान दें, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजारी जारी की है। दिल्ली-देहरादून हाईवे से सफर करने वाले लोगों को अगले कुछ दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए रोक लगने की वजह से विकास मार्ग और अक्षरधाम की तरफ से एक्सप्रेसवे पर आने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।

लोगों को दी गई सलाह

विकास मार्ग और अक्षरधाम की तरफ से एक्सप्रेसवे पर आने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे कुछ समय के लिए अन्य रास्तों का इस्तेमाल करें। इससे उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।