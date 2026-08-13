दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम, चार दिन में एक हजार चालान

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दिल्ली यातायात पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। चार दिनों में पुलिस ने तेज गति से वाहन चलाने के एक हजार चालान किए हैं। एक्सप्रेसवे पर एनएचएआई के द्वारा लगाए गए आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों के जरिये पुलिस ई-चालान कर रही है।

पूर्वी रेंज के डीसीपी ट्रैफिक के रमेश ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति बाकी सड़कों की तुलना में ज्यादा रहती है। एक्सप्रेसवे पर कोई ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं होता है। ऐसे में वाहन चालक निर्धारित गति से तेज गति से वाहन चलाते हैं। वाहनों को रोकने के लिए बैरिकेड लगा नहीं सकते हैं। पहले कैमरे नहीं थे, इस वजह से पुलिस ई-चालान नहीं कर पा रही थी।

दिल्ली की सीमा में छह एएनपीआर कैमरे लगाए एनएचएआई ने दिल्ली की सीमा में छह एएनपीआर कैमरे लगाए हैं। यह कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट की तस्वीरें साफ लेते हैं, गति का भी पता लगा लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस का ई-चालान सिस्टम तेज गति से वाहन चलाने वालों के चालान कर रही है।

इस कार्रवाई का उद्देश्य दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर निगरानी और नियमों के पालन को मजबूत करना है, ताकि वाहन चालकों को तय गति और ट्रैफिक के दूसरे नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। चार दिन में एक हजार से अधिक चालान गत सोमवार से पुलिस ने चालान करने शुरू किए हैं। चार दिन में एक हजार से अधिक चालान किए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर बाइक व रिक्शा प्रतिबंधित है। जल्द ही प्रतिबंध वाहनों के ई-चालान करने शुरू किए जाएंगे।