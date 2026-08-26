आधुनिक होगा दिल्ली चिड़ियाघर: टूरिस्टों के लिए कैफेटेरिया, नया एंट्री गेट और पार्किंग सुविधा जल्द

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली चिड़ियाघर के प्रवेश क्षेत्र को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रवेश क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए करीब 58 करोड़ रुपये का निविदा जारी किया है। इसके तहत नया वाहन उतारने का क्षेत्र, सतही पार्किंग, प्रवेश द्वार, पैदल पारपथ, आगंतुक केंद्र और खुले परिसर में कैफेटेरिया बनाया जाएगा। प्रवेश क्षेत्र के बाहरी हिस्से में हरियाली और नए मार्ग भी विकसित किए जाएंगे।

यह परियोजना चिड़ियाघर के करीब 400 करोड़ रुपये के व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। पूरे चिड़ियाघर को चार वर्ष में अलग-अलग चरणों में विकसित करने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को बेहतर बनाना और आगंतुकों के अनुभव को सुविधाजनक करना है।

प्रवेश क्षेत्र के निर्माण के लिए 20 अगस्त को निविदा जारी की गई थी। हालांकि, पूर्व-निविदा बैठक में किसी भी इच्छुक एजेंसी ने हिस्सा नहीं लिया। बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, किसी एजेंसी की ओर से ई-मेल के माध्यम से भी कोई सवाल नहीं भेजा गया। ऐसे में निविदा की सभी शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी। चयनित एजेंसी को काम पूरा करने के लिए 15 माह का समय दिया जाएगा। चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार के मुताबिक, अंतिम डिजाइन तैयार होने में करीब तीन महीने लग सकते हैं।

अंदरूनी हिस्से में भी होगा बड़ा बदलाव चिड़ियाघर के अंदरूनी हिस्से के आधुनिकीकरण के लिए एजेंसी का चयन पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पशु-पक्षियों के बाड़ों का नए सिरे से निर्माण और जरूरत के अनुसार पुराने बाड़ों का सुधार किया जाएगा। आधुनिक अस्पताल, नए शवदाह गृह और शव परीक्षण केंद्र के साथ पशुओं के लिए भोजन तैयार करने के हिस्से भी विकसित किए जाएंगे।

इसके अलावा केंद्रीय चौक, आधुनिक व्याख्या केंद्र और भैरों मंदिर की ओर से दूसरा प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। जहां संभव होगा, वहां नए जलाशय बनाए जाएंगे और पुराने जलाशयों का पुनरुद्धार किया जाएगा। नए मार्ग और हरित क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे।