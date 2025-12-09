Delhi Crime: दोस्तों के लिए घर से खाना लेकर निकला था युवक, चाकू गोदकर हत्या; दो नाबालिग पकड़े गए
दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दो नाबालिग आरोपितों को हिरासत में लिया है। मृतक, सुमित, दोस्तों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक युवक की ताबड़तोड़ चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर पुलिस दो नाबालिग आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक के घर पर एक कार्यक्रम था। जिसमें अपने दोस्तों के लिए भी खाना बनवाया था। देर रात दोस्तों के लिए घर से खाना लेकर निकला था, लेकिन वापिस नहीं लौटा। पुलिस इस मामले में कई अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही है।
जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय सुमित अपने माता-पिता केे साथ सुल्तानपुरी एबी ब्लाक में रहता था। पिता ने पुलिस को बताया कि घर पर ही उन्होंने एक छोटा कार्यक्रम रखा था। जिसमें सुमित ने कुछ दोस्तों के लिए खाना बनवाया था। जो दोस्त इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, उनके लिए खाना लेकर गया था।
देर रात तक घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान पता चला कि एबी ब्लाक स्थित नमोकार अस्पताल के पास उनके बेटे का शव खून से लथपथ पड़ा है। उनका बेटा 10 वीं पास था, नौकरी की तलाश कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है।
सूचना पर पहुंची फारंसिक व क्राइम टीम ने घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला कि आपसी रंजिश की वजह से हत्या की गई है। पकड़े गए दोनों नाबालिगों से पूछताछ जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।