    लूट का विरोध करने पर कई जान, चाकू से गोदकर 12वीं के छात्र की हत्या; दो नाबालिगों समेत चार गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने लूटपाट का विरोध किया था। पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिगों समेत च ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र में युवक ने मोबाइल फोन लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो नाबालिगों समेत चार आरोपियों को दबोच लिया है।

    उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शास्त्री नगर के रोशन, जीतू और दो नाबालिगों के रूप में हुई है। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद रात झपटमारी और वाहन चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से वाहन चोरी और झपटमारी के दो और मामलों को सुलझाने का दावा किया है।

    उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, 30 नवंबर की देर रात को थाना सराय रोहिल्ला को सूचना मिली कि बंदर वाला पार्क, स्वामी नारायण मार्ग में बदमाशों ने एक लड़के को चाकू मार दिया है।

    पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को दीप चंद बंधु अस्पताल ले जाया गया। बाद में घायल की पहचान प्रताब बाग के आर्यन के रूप में हुई। गंभीर हालत को देखते हुए पीड़ित को आरएमएल अस्पताल रेफर किया गया, जहां दो दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    जांच के दौरान, मृतक के परिवार वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि आर्यन 12वीं कक्षा में पढ़ता था और 30 नवंबर की शाम को गुलाबी बाग इलाके में अपने किसी जानने वाले की शादी में शामिल होने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं लौटा।

    घटना की जगह और आसपास लगे 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल आरोपियों के आने-जाने के रास्तों की भी जांच की गई। फुटेज में चार लड़के घटनास्थल से शास्त्री नगर की ओर भागते दिखे।

    आगे की जांच में सीसीटीवी कैमरों समान हुलिए के दो संदिग्ध कैद हुए, जिन्होंने उसी रात कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास से एक स्कूटी चोरी की थी। उसके बाद वही संदिग्ध फुटेज में तब भी कैद हुए जब वे सुबह शास्त्री नगर इलाके में उसी स्कूटी पर झपटमारी करके भाग रहे थे।

    इसके मुखबिरों की निशानदेही पर आरोपितों में से एक रोशन को शास्त्री नगर से दबोच लिया गया। उसकी निशानदेही पर चोरी की स्कूटी बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि घटना वाल रात वह और उसके तीन साथी लूटपाट की फिराक में बंदर वाला पार्क के आसपास घूम रहे थे।

    इसी बीच, उन्हें एक लड़का दिखा। उन्होंने उसका मोबाइल फोन झपटने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया, तो आरोपियों में से एक ने लड़के की जांघ पर चाकू मार दिया और मौके से भाग गए। उसने बताया कि उसी रात उसके साथी जीतू ने गणेश पुरा, त्रिनगर के इलाके से एक स्कूटी चोरी की थी।

    इसके बाद सुबह दोनों ने उसी चोरी की स्कूटी पर साईं बाबा मंदिर, शास्त्री नगर के सामने एक व्यक्ति से मोबाइल फोन भी झपटा था। बाद में उन्होंने झपटा हुआ मोबाइल फोन 2500 रुपये में फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग के पास एक अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया और इन पैसों को नशे में उड़ा दिया।

    इसके बाद उसकी निशानदेही पर जीतू को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और बाकी दो नाबालिगों को भी पकड़ लिया गया। पुलिस इनसे पूछताछ कर मामले में आगे की जांच कर रही है।

