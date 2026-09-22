यमुना के पानी में अगस्त में सुधार, फिर भी 5 जगह मानक से ज्यादा मल-कोलीफार्म; ISBT पर BOD सबसे अधिक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। यमुना के पानी की गुणवत्ता में जुलाई के मुकाबले अगस्त में सुधार दर्ज किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, नदी में मल-कोलीफार्म की मात्रा में कई स्थानों पर भारी गिरावट आई है।

हालांकि पांच स्थानों पर इसका स्तर अब भी निर्धारित सीमा 2,500 एमपीएन/100 मिलीलीटर से अधिक रहा। वहीं जैव-रासायनिक आक्सीजन मांग (बीओडी) में भी सुधार हुआ, लेकिन कई स्थानों पर यह तय मानक से कई गुना अधिक बनी हुई है।



डीपीसीसी दिल्ली में यमुना के सात स्थानों—पल्ला, वजीराबाद, आइएसबीटी पुल, आइटीओ पुल, निजामुद्दीन पुल, ओखला बैराज और हरियाणा के असगरपुर (किडवली)—से पानी के नमूने लेकर बीओडी, घुलित आक्सीजन, रासायनिक आक्सीजन मांग, पीएच और मल-कोलीफार्म समेत कई मानकों की जांच करता है। अगस्त में सभी छह प्रमुख दिल्ली स्थलों पर मल-कोलीफार्म में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई।

बीओडी में सुधार, लेकिन समस्या बरकरार अगस्त में बीओडी तीन से 28 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच रही। जल गुणवत्ता मानक के अनुसार इसकी अधिकतम सीमा तीन मिलीग्राम प्रति लीटर है। आइएसबीटी पुल पर बीओडी सबसे अधिक 28 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज हुई। इसका मतलब है कि कई स्थानों पर नदी के पानी में जैविक प्रदूषण अब भी गंभीर स्तर पर बना हुआ है।



डीपीसीसी के अनुसार अगस्त में मल-कोलीफार्म में आई गिरावट का एक कारण नदी में पहुंचने वाले बिना उपचारित सीवर की मात्रा में कमी हो सकता है। हालांकि इस दौरान हुई बारिश ने भी नदी के पानी को पतला करने और गुणवत्ता में अस्थायी सुधार लाने में भूमिका निभाई हो सकती है।