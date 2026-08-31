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दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी, पिंक टिकट से मुफ्त बस यात्रा की डेडलाइन बढ़ी

By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
Updated: Mon, 31 Aug 2026 10:36 PM (IST)

दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पिंक टिकट की सुविधा 17 सितंबर तक बढ़ा ...और पढ़ें

दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा 17 सितंबर तक जारी।

दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा 17 सितंबर तक जारी।

HighLights

  1. महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा 17 सितंबर तक बढ़ी।

  2. त्योहारों के कारण सुविधा जारी रखने का निर्णय।

  3. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पंजीकरण प्रक्रिया जारी।

राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं को पिंक टिकट से मुफ्त यात्रा की सुविधा 17 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है कि त्योहारों के बीच पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था में बदलाव के दौरान महिला यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

सरकार ने पिंक टिकट जारी रखने का फैसला ऐसे समय लिया है, जब आने वाले दिनों में जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों के कारण शहर में यात्रियों की आवाजाही बढ़ने की संभावना रहती है। सरकार का मानना है कि इस दौरान मौजूदा व्यवस्था जारी रहने से महिला यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

17 सितंबर के बाद स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था होगी लागू

परिवहन मंत्री डा पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 17 सितंबर तक महिलाएं पहले की तरह पिंक टिकट के जरिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसके बाद स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने की तैयारी है। सरकार के अनुसार अब तक करीब 19 लाख महिलाओं ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए पंजीकरण कराकर कार्ड हासिल किया है।

हालांकि, जिन महिलाओं ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए भी प्रक्रिया 17 सितंबर के बाद बंद नहीं होगी। वे निर्धारित बस डिपो और बस टर्मिनल केंद्रों पर जाकर पंजीकरण और स्मार्ट कार्ड बनवा सकेंगी। परिवहन मंत्री ने सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुविधाजनक और तकनीक आधारित बनाने की भी बात कही है।

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