सरकारें बदलीं, कानून बदले, व्यवस्थाएं बनीं... फिर भी नहीं बदली दिल्ली की तस्वीर; 12 साल में 25710 दुष्कर्म

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। निर्भया कांड के बाद दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के दावे हुए, कानून बदले, नई व्यवस्थाएं बनीं और सरकारें भी बदलती रहीं, लेकिन 13 साल बाद राजधानी में एक नाबालिग ने गलत बस स्टाप पर उतरने पर मदद के लिए जिस सार्वजनिक परिवहन का सहारा लिया, उसी में उसकी सुरक्षा तार-तार हो गई।

चलती बस में उसके साथ दुष्कर्म ने राष्ट्रीय राजधानी में महिला सुरक्षा की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिसे निर्भया के बाद मजबूत करने का दावा व वादा किया गया था। लेकिन निर्भया कांड के 13 साल बाद भी राष्ट्रीय राजधानी उसी स्थान पर खड़ी है, जहां आज भी रात में मदद तलाशना भी किसी महिला या किशोरी के लिए सुरक्षित नहीं।

दिल्ली पुलिस के उपलब्ध वार्षिक आंकड़ों के अनुसार 2013 से 2025 के बीच राजधानी में 25,710 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। जबकि 2000 से 2012 के बीच 6,628 मामले दर्ज हुए थे। यानी निर्भया के बाद के 12 वर्षों में दर्ज मामलों की संख्या उससे पहले के 12 वर्षों के मुकाबले करीब चार गुनी रही।

सरकारें बदली पर महिला सुरक्षा का हाल नहीं दिसंबर 2012 में जब निर्भया के साथ दरिंदगी हुई तब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। घटना के बाद देशभर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकारों पर दबाव बढ़ा।

न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति गठित हुई कानून में बदलाव किए गए और सार्वजनिक परिवहन की निगरानी, महिला हेल्पलाइन, पुलिस गश्त तथा त्वरित कार्रवाई जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के दावे हुए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड भी बनाया गया।

इसके बाद केंद्र और दिल्ली में सत्ता बदली। जो दल विपक्ष में रहते हुए महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर तत्कालीन सरकारों को घेरते रहे थे, वे सत्ता में आए, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे किए। मगर मौजूदा घटना बताती है कि व्यवस्था बदलने के दावों और जमीन पर सुरक्षा के बीच अब भी बड़ा फासला है।