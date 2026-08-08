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    ढाई साल से बदहाल दिल्ली महिला आयोग का दफ्तर होगा आधुनिक, PWD ने जारी किया 1.41 करोड़ का टेंडर

    By V K Shukla Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 09:10 PM (IST)

    दिल्ली महिला आयोग (DCW) कार्यालय के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने 1.41 करोड़ रुपये का ई-टेंडर जारी किया है। इस परियोजना का ...और पढ़ें

    दिल्ली महिला आयोग। फाइल फोटो

    दिल्ली महिला आयोग। फाइल फोटो

    HighLights

    1. दिल्ली महिला आयोग कार्यालय के नवीनीकरण पर 1.41 करोड़ खर्च।

    2. PWD ने सिविल कार्य और फर्नीचर के लिए टेंडर जारी किया।

    3. 60 दिनों में पूरा होगा कार्य, कार्यालय होगा आधुनिक।

    राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के कार्यालय के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ई-टेंडर जारी किया है।

    आइपी एस्टेट के विकास भवन स्थित आयोग के कार्यालय में सिविल कार्यों के साथ-साथ नए फर्नीचर की व्यवस्था पर लगभग 1.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ई-टेंडर के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत 1,41,56,424 रुपये निर्धारित की गई है।

    कार्य में भवन के आवश्यक सिविल मरम्मत कार्य, आंतरिक सुधार और कार्यालय के लिए आधुनिक फर्नीचर उपलब्ध कराना शामिल है। टेंडर के मुताबिक यह कार्य 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

    बदहाल हो चुका है कार्यालय

    बता दें कि करीब ढाई साल तक पद रिक्त होने के बाद कुछ दिन पहले ही लता गुप्ता की महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार ढाई साल तक चेयरमैन की नियुक्ति न होने से चेयरमैन का कार्यालय बदहाल हो चुका है, जिसमें बड़े स्तर पर काम कराने की जरूरत है।

    पीडब्ल्यूडी ने गत 6 अगस्त को इसे लेकर टेंडर जारी किया है। विभाग के अनुसार, चयनित एजेंसी कार्यालय परिसर में निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण और फर्नीचर संबंधी सभी कार्य भी करेगी।

    परियोजना का उद्देश्य महिला आयोग के कार्यालय को अधिक आधुनिक, व्यवस्थित और कार्यकुशल बनाना है, ताकि अधिकारियों, कर्मचारियों और शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

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