दिल्ली: बाथरूम में 22 साल की महिला की लाश मिलने से फैली सनसनी, पति-बच्चा गायब; तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र के प्रह्लादपुर बांगर गांव में 22 वर्षीय महिला का शव घर के बाथरूम में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सबीला खातून के रूप में हुई है।

घटना के बाद से उसका पति मोहम्मद लालबाबू और बच्चा घर से गायब हैं। पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पति की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, 29 अगस्त को मकान नंबर 416, प्रह्लादपुर बांगर से महिला की मौत की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम में सबीला का शव बरामद किया। जांच में पता चला कि सबीला की शादी करीब दो वर्ष पहले मोहम्मद लालबाबू से हुई थी और वह उसके साथ प्रह्लादपुर बांगर में रह रही थी।