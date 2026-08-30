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दिल्ली: बाथरूम में 22 साल की महिला की लाश मिलने से फैली सनसनी, पति-बच्चा गायब; तलाश में जुटी पुलिस

By Rajeev RanjanEdited By: Anup Tiwari
Updated: Sun, 30 Aug 2026 04:22 PM (IST)

बाहरी दिल्ली के प्रह्लादपुर बांगर में 22 वर्षीय महिला सबीला खातून का शव बाथरूम में मिला। घटना के बाद से ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. प्रह्लादपुर बांगर में 22 वर्षीय महिला का शव बाथरूम में मिला।

  2. मृतका सबीला खातून का पति और बच्चा घर से गायब।

  3. पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र के प्रह्लादपुर बांगर गांव में 22 वर्षीय महिला का शव घर के बाथरूम में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सबीला खातून के रूप में हुई है।

घटना के बाद से उसका पति मोहम्मद लालबाबू और बच्चा घर से गायब हैं। पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पति की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, 29 अगस्त को मकान नंबर 416, प्रह्लादपुर बांगर से महिला की मौत की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम में सबीला का शव बरामद किया। जांच में पता चला कि सबीला की शादी करीब दो वर्ष पहले मोहम्मद लालबाबू से हुई थी और वह उसके साथ प्रह्लादपुर बांगर में रह रही थी।

मृतका के भाई मोहम्मद गुलाब ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो सबीला मृत अवस्था में मिली। घर पर उसका पति और बच्चा मौजूद नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने पति की तलाश शुरू कर दी।

पीएम रिपोर्ट से पता चलेगा मौत का कारण

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

मामले में प्राथमिकी संख्या 561/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पति की तलाश के साथ घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है।

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