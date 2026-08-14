'मुझे सुनसान रास्ते पर ले गया', स्कूटी से कूदकर घायल हुई महिला; रैपिडो ड्राइवर की करतूत पर बयां किया दर्द
दिल्ली में रैपिडो ड्राइवर द्वारा सुनसान रास्ते पर ले जाने से घबराकर एक महिला चलती स्कूटी से कूद गई और घायल हो गई। महिला की शिकायत के बाद रैपिडो ने ड्र ...और पढ़ें
HighLights
महिला ने सुनसान रास्ते पर ले जाने का आरोप लगाया।
घबराहट में चलती स्कूटी से कूदकर घायल हुई।
रैपिडो ने ड्राइवर को स्थायी रूप से निलंबित किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में रैपिडो की यात्रा के दौरान स्कूटी से गिरकर घायल की एक महिला ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। महिला का आरोप है कि स्कूटी ड्राइवर उसे ठीक लोकेशन पर ले जाने के बजाय सुनसान रास्ते पर ले जाने लगा।
महिला ने बताया कि बार-बार अनुरोध करने पर भी स्कूटी ड्राइवर ने रास्ता नहीं बदला। इस वजह से महिला को चलती स्कूटी से कूदना पड़ा, जिससे वह घायल हो गई। इस घटना ने दिल्ली में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ऑफिस जाने के लिए बुक की थी रैपिडो
इंस्टाग्राम पर शेयर की गई पोस्ट में आयशा श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने अपने ऑफिस के लिए रैपिडो बाइक बुक की थी। यात्रा के बीच में ड्राइवर ने एक ऐसा रास्ता पकड़ा, जिससे वह वाकिफ नहीं थीं और वह इलाका सुनसान था। ड्राइवर ने कथित तौर पर कहा कि यह विश्वविद्यालय जाने का सीधा रास्ता है। घबराहट में श्रीवास्तव ने चालक से रास्ता बदलने या स्कूटर रोकने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि बार-बार मांग करने पर भी ड्राइवर ने दोनों में से कोई भी बात नहीं मानी।
इसके बाद महिला घबराकर चलती स्कूटर से कूद गई, जिससे आयशा के हाथों, पैरों और सिर में चोटें आईं। महिला ने चोट लगने के बाद डॉक्टर को दिखाया है। आयशा ने अपनी रैपिडो से शिकायत की, जिस पर रैपिडो का संतोषजनक जवाब नहीं आया। आयशा ने रैपिडो के जवाब की भी आलोचना की है। आयशा ने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है।
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आयशा ने इंस्टाग्राम पर क्या लिखा?
आयशा ने रैपिडो से कहा, 'मुझे ड्राइवर की डिटेल्स चाहिए और मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या करने वाले हैं। मुझे ड्राइवर की सारी डिटेल्स के साथ ASAP सॉल्यूशन चाहिए। यह महिलाओं की सेफ्टी की बात है। रोज हजारों महिलाएं आने-जाने के लिए रैपिडो लेती हैं और यह यहां एक बहुत बड़ा सेफ्टी उपाय है। मैं चाहता हूं कि उस ड्राइवर को सजा मिले।'
रैपिडो का क्या आया जवाब?
इस मामले पर रैपिडो ने बयान जारी कर कहा कि वह आरोपों को बेहद गंभीरता से लेती है। कंपनी ने संबंधित ड्राइवर को तुरंत स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है और श्रीवास्तव को लीगल कार्रवाई के लिए उसका डिटेल साझा किया है। साथ ही कंपनी ने भरोसा दिलाया कि श्रीवास्तव को किसी भी तरह की कानूनी या चिकित्सकीय सहायता चाहिए होगी तो रैपिडो मदद के लिए तैयार है।
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कंपनी ने लिखा, "जैसा कि आपसे कॉल पर चर्चा हुई, हम इस मुद्दे का पूरा संज्ञान ले चुके हैं। संबंधित कप्तान को प्लेटफॉर्म से परमानेंटली हटा दिया गया है। जरूरी कानूनी प्रक्रिया के लिए कप्तान की जानकारी आपको ई-मेल से भेजी गई है। आगे भी किसी मदद के लिए हम उपलब्ध हैं।"