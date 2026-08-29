दिल्ली के कालकाजी में आउटर रिंग रोड पर हादसा, ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत; ड्राइवर फरार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कालकाजी थाना क्षेत्र स्थित आउटर रिंग रोड पर शनिवार को सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। घटना के बाद चालक मौके से ट्रक छोड़कर भाग निकाला। मृतका की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है।

मौके पर क्राइम व फोरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला कालकाजी मंदिर से दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर होते हुए नेहरू प्लेस बस स्टाप की तरफ पैदल ही जा रही थी। भैरव मंदिर के आगे ही तीन पेट्रोल पंप व सीएनसी स्टेशन हैं।