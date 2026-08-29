Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली के कालकाजी में आउटर रिंग रोड पर हादसा, ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत; ड्राइवर फरार

By rais rais Edited By: Anup Tiwari
Updated: Sat, 29 Aug 2026 04:11 PM (IST)

दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी थाना क्षेत्र में आउटर रिंग रोड पर एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो ...और पढ़ें

आउटर रिंग रोड पर ट्रक ने महिला को कुचला। एआई जेनेरेटेड इमेज

आउटर रिंग रोड पर ट्रक ने महिला को कुचला। एआई जेनेरेटेड इमेज

HighLights

  1. दक्षिणी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर हादसा।

  2. ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत।

  3. चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हुआ।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कालकाजी थाना क्षेत्र स्थित आउटर रिंग रोड पर शनिवार को सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। घटना के बाद चालक मौके से ट्रक छोड़कर भाग निकाला। मृतका की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है।

मौके पर क्राइम व फोरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला कालकाजी मंदिर से दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर होते हुए नेहरू प्लेस बस स्टाप की तरफ पैदल ही जा रही थी। भैरव मंदिर के आगे ही तीन पेट्रोल पंप व सीएनसी स्टेशन हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक सीएनजी लेने के लिए अचानक पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ा, जिसकी चपेट में महिला आ गई।

यह भी पढ़ें- ओडिशा के अनुगुल में स्क्रब टाइफस का खौफ! एक की मौत, 10 से अधिक संक्रमित; प्रशासन अलर्ट

यह भी पढ़ें- नंदनकानन में बाड़े में घुसा विषैला सांप, डसने से दोनों मार्मोसेट बंदरों की मौत; प्रजाति का वंश खत्म