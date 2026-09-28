1 नवंबर से निर्माण पर रोक, 50% WFH और पार्किंग फीस डबल; प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का मास्टर प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने 2026-27 सीजन से पहले सर्दियों में प्रदूषण पर नए नियमों की घोषणा की है।

सरकार के अनुसार, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ और बाहर सिविल कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगी।

दफ्तरों में 50% WFH

इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ ही चलेंगे। 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम की व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं सर्दियों के समय में ऑथराइज्ड जगहों पर पार्किंग चार्ज भी दोगुना कर दिया जाएगा।