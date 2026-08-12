नींद की गोलियां, करंट और फंदा... दिल्ली में शादी के 22 साल बाद पति को दी खौफनाक मौत

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मेरठ के चर्चित नीला ड्रम, पुणे का लोहागढ़ किला हत्याकांड और आगरा में पति को मारकर बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाने की घटना ने जहां वैवाहिक जीवन में अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग के दुष्परिणाम को उगाजर किया, वहीं ऐसा ही एक मामला 10 अगस्त संगम विहार थाना क्षेत्र में भी आया है।

पत्नी ने अपने 22 वर्ष के वैवाहिक रिश्ते का कत्ल कर दिया। अपने से आधी उम्र के प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने 55 वर्षीय पति मुन्ना लाल की हत्या कर दी। वहीं घर में सामान बिखेरकर इसे चोरी के दौरान विरोध किए जाने पर हत्या का मामला बनाने की कोशिश की।