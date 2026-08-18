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दिल्ली की थोक मंडियों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान, अवैध कब्जों को हटाया

By Sanjay Kumar Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 18 Aug 2026 09:12 PM (IST)

दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड परिषद ने आजादपुर, गाजीपुर सहित थोक मंडियों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान चालान काटे गए, जुर्माना वसूला गया और सड़कों व फुटपाथों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया।

दिल्ली के मंडियों में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान।

दिल्ली के मंडियों में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान।

HighLights

  1. दिल्ली की थोक मंडियों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई।

  2. आजादपुर, गाजीपुर, ओखला मंडियों से अवैध कब्जे हटाए गए।

  3. सड़कें व फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त, जुर्माना भी वसूला।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड परिषद ने मंगलवार को आजादपुर, गाजीपुर, शाहदरा और केशोपुर मंडी की सड़क व फुटपॉथ पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे व उनका सामान भी जब्त किया। टीम ने फल, सब्जी, मछली और पोल्ट्री मंडियों की सड़क व फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त कराया। आजादपुर मंडी में सड़क जाम करने वाले 90 से अधिक मामलों पर 28,100 रुपये का अर्थ दंड व ओखला मंडी में 15 हजार रुपये का चालान कर जुर्माना वसूला है।

उप सचिव विपणन दीपक सरीन ने बताया कि सचिव हिमांशु निगम ने सोमवार को आजादपुर मंडी व अन्य मंडियों में जाम की समस्या पर संज्ञान लेते हुए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अगस्त में दिल्ली की थोक कृषि उत्पाद मंडियों में यातायात, सुरक्षा व स्वच्छता तय करने के लिए विभिन्न कृषि उपज विपणन समितियों ने अगस्त में अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाया है।

एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी, एपीएमसी आजादपुर में सुरक्षा और वेतन शाखा ने मुहिम चलाकर जाम व अतिक्रमण हटवाया है। सड़क पर अवैध 10 लकड़ी के प्लेटफॉम, छह टेबल व बैंच और फल बेचने में प्रयोग होने वाले प्लाईबोर्ड को नष्ट कर दिया गया।

वहीं ओखला मंडी में करीब 160 किलो सब्जी जब्त की गई। नई आजादपुर मंडी से अनाधिकृत व्यापार करने वाले माशाखोरों को हटा कर स्थान खाली कराया है।जब्त फल-सब्जी को भी स्थानीय गैर सरकारी संगठन को सौंप दिया गया।

शैड 13 के 10 नीलामी स्थल माशाखोरों से कराए खाली

अधिकारी ने बताया कि नई फल मंडी आजादपुर में शैड नंबर 13 के 10 नीलामी स्थल अनाधिकृत माशाखोरों से खाली करवाकर व्यापारियों को सौंप दिए हैं। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

गाजीपुर मार्केट में भी कार्रवाई

गाजीपुर मछली एवं पोल्ट्री मार्केट में फुटपाथ व पार्किंग को घेरकर रही अवैध रेहड़ी, रिक्शा, मेज, बाक्स और फ्रीजरों को जब्त किया गया है। नियमों को तोड़ने वालों से जुर्माना वसूला गया है। अभियान के तहत लगभग 3,600 वर्ग फीट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यहां से भी अवैध बेची जा रही सब्जियां तथा 18 तौलने के कांटे जब्त किए हैं। मंडी के लाइसेंस धारकों को चेतावनी दी है कि यहां किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा।

दैनिक जागरण ने उठाई थी समस्या

दैनिक जागरण ने मंगलवार 18 अगस्त के अंक में नाइजीरियाई डेलिगेशन की सूचना पर चंद मिनटों में खुला आजादपुर फल मंडी का जाम शीर्षक से मंडी में जाम की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को कार्रवाई की गई।

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