    Delhi Weather: दिल्ली के मौसम में दिखेगा बदलाव, बादल छाए रहने और हवा चलने का अनुमान; पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    शनिवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह हल्की धुंध रही, लेकिन दिन में धूप खिली। तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को हल्क

    दिल्ली में रविवार को सुबह हल्की धुंध या कोहरा रह सकता है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार सुबह हल्की धुंध छाई रही। हल्की हवा चलने के कारण दिन चढ़ते ही धुंध छंट गई और पूरे दिन धूप खिली रही। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में पिछले दिन की तुलना में हल्की वृद्धि दर्ज की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार, रविवार को सुबह हल्की धुंध या कोहरा रह सकता है। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हवा चलने से मौसम में बदलाव के आसार हैं।

    शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम है। एक दिन पहले की तुलना में इसमें 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। वहीं, अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली का पालम क्षेत्र सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान केवल 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है।

    आइएमडी के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार को हल्के बादल छाए रह सकते हैं तथा हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

