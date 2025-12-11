Delhi Weather Update: दिल्ली में मौसमी बदलाव के साथ तापमान में गिरावट की आशंका, आने वाले दिनों में कितनी बढ़ेगी ठंड?

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच दिल्ली के तापमान में फिर गिरावट आने की उम्मीद है। अगले तीन दिनों में मैक्सिमम और मिनिमम तापमान में कमी आने की उम्मीद है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण शनिवार से मिनिमम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। अगले 24 घंटे आसमान साफ रहेगा, इसके बाद अगले तीन दिन हल्के बादल छाए रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को मिनिमम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट और मैक्सिमम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। मिनिमम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से एक डिग्री कम था। मैक्सिमम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 0.8 डिग्री ज्यादा था।

ह्यूमिडिटी का लेवल 100 से 50 के बीच रहा। दिल्ली के कुछ इलाकों में मिनिमम तापमान नॉर्मल से कम रहा, जबकि मैक्सिमम तापमान नॉर्मल रहा। अगले 24 घंटों में दिल्ली में 15 km प्रति घंटे की स्पीड से वेस्टर्न हवाएं चलीं।