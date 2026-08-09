स्वतंत्रता दिवस पर भी दिल्ली में बरसेंगे बदरा, सुबह से शाम तक रिमझिम बौछारों का पूर्वानुमान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के मौके पर भी दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और दिनभर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे। अलग-अलग समय पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा के कई दौर देखने को मिल सकते हैं।



मौसम विभाग के मुताबिक तड़के चार बजे से सुबह छह बजे के बीच 70 प्रतिशत संभावना है कि लगभग पांच मिमी तक हल्की वर्षा हो। इसके बाद सुबह छह से नौ बजे के दौरान भी 60 प्रतिशत संभावना के साथ लगभग दो से तीन मिमी की हल्की रिमझिम बौछारें पड़ सकती हैं। लालकिला पर होने वाले मुख्य समारोह एवं ध्वजारोहण के समय वर्षा से थोड़ी राहत या हल्की नमी महसूस की जा सकती है।

सुहावने मौसम के साथ-साथ हल्की वर्षा का पूर्वानुमान इसके बाद दोपहर से लेकर शाम के समय में भी 60 प्रतिशत संभावना के साथ लगभग तीन मिमी तक की बहुत हल्की वर्षा का एक और दौर आ सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले विभिन्न आयोजनों और देशभक्ति कार्यक्रमों के दौरान लोगों को सुहावने मौसम के साथ-साथ हल्की वर्षा का सामना करना पड़ सकता है।